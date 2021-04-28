中時新聞網全新一季實境秀節目《被政治耽誤》，第五集接續讓服務處都擺著滿滿食物的議員張斯綱，繼續帶你踩點士林天母深夜美食！繼上集的早午餐後，這回他更秀出令人驚嘆的老饕口袋名單。從巷弄小吃到微醺餐酒館，擁有美食地圖的他，究竟還會帶大家去哪一探究竟？

凌晨3點居然還吃得到！張斯綱帶你踩點士林天母私房美食

酥脆可口香氣四溢的嫩雞翅。(圖/邱子軒攝)

第一站張斯綱來到隱身在市場中的一家水餃店，價錢除了很佛心，餃子餡料也是非常實在，吃完水餃後，逛起了傍晚的社子市場，沒想到竟發現全台灣第一家露天戲院就在這！想看張斯綱是怎麼慌亂包水餃？更斜槓當起了網美？更多爆笑片段都在影片中！

鮮嫩可口又美味的鵝肉。(圖/邱子軒攝)

接著第二站來到天母大頭鵝，傳承第二代、已接手３０年的年輕老闆，熟練的身手、專注的表情，大頭鵝早已成為許多名人的愛店。美食一端上桌，張斯綱一邊吃得津津有味，一邊和老闆討論起每道菜色的烹煮精髓。此外，他在工作餐會中，碰到了愛打網咖的議員羅智強，愛吃美食的兩個人，現場更直接取了「強哥美食綱綱好」團名。

國民黨正妹發言人洪于茜(左)、議員張斯綱(右)。(圖/邱子軒攝)

下班就是要來杯清涼飲料。(圖/邱子軒攝)

隨著時間越來越晚，下班後的微醺時刻即將開始，夜貓子們也悄悄的出來了，鬧區中的寧靜餐酒館，張斯綱巧遇正妹同事洪于茜，在學習調酒過程中，也為夜晚畫下完美Ending。

(中時新聞網)