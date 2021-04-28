股市作手鄭光育被檢方指控，炒作康友製藥股價，用1個月將股價快速拉抬變現不法獲利；檢方聲押但台北地院裁定將鄭男15萬元交保，檢方不服在22日提起抗告，台灣高等法院駁回抗告。

同案被告陳民郎部分，高院也駁回檢方抗告，裁定陳民郎以30萬元交保確定，陳與鄭限制出境出海8月，本案判決確定前，禁止與家人或因工作發生關聯以外之人為任何聯繫。

高院認為，檢察官已訊問其他到案的共犯或證人，取得其等供述或證言，依客觀事實足以認定陳民郎的實際不法獲利，鄭光育的不法獲利則為現金1000萬元，至於檢察官所指不法所得高達14億元部分，非由陳、鄭取得。

高院指出，陳民郎、鄭光育有無勾串或是否與其他共犯、證人勾串，對於本案其2人犯罪事實的調查釐清，已無足重要，依偵查卷證顯示，本案自去年8月間即開始偵查，迄今數月，陳、鄭豈無時間與其他共犯勾串，檢察官又何懼其等勾串。

合議庭認為，檢察官雖提起抗告，惟羈押被告只是有助偵查的手段，絕非目的，將有罪被告定罪才是，本案被告陳民郎、鄭光育犯罪事實已臻明確，達於起訴門檻，是否有非為羈押不可的必要，檢察官抗告並無理由，裁定駁回。

(中時 )