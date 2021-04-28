又見詐騙老哏。騙徒謊稱是65歲劉姓老人家的姪子，要借款新台幣18萬元。所幸，高雄市橋頭農會五里林辦事處櫃台小姐識破騙術，通知警方協助，保住老人家的老本。

岡山警方表示，4月20日下午1時許，橋頭區一名劉姓老人家在家休息時，接到一通自稱是自己莊姓侄子撥打的室內電話，表明在外欠債，不敢讓媽媽知道，所以打電話拜託姨丈幫忙，想借18萬元。

由於騙徒所報的名字與劉男侄子確實姓名相同，音調也相似，兩人還相聊許久，劉男誤信騙徒謊言，以為侄子遇到困難。騙徒還告訴劉男，要以臨櫃匯款方式匯錢。

翌日下午，劉男帶著騙徒說的帳號來到橋頭區橋頭農會五里林辦事處，告訴辦事處櫃檯行員小姐，他要櫃匯款。行員小姐黃秀貴、李佳樺聽到劉男要匯款的理由時，驚覺不對勁，連忙將劉男留住，並通報橋頭分駐所警員到農會協助勸說。

當巡邏警員朱光涵、廖健智來到農會，劉男還不斷向警方強調，他擔心害侄子被罵，不想讓侄子難做等語。經過警方苦口婆心勸說，劉男才放下戒心，並在員警的協助下，致電向住在嘉義的侄子莊男求證。莊男澄清，他在外面沒有欠債。這才讓劉男恍然大悟，差點落入詐騙陷阱，連忙向在場的行員與警方道謝，幸運保住18萬元。

(中時 )