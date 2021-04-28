隨著大陸提高打擊電信詐財力度，不法集團紛紛把基地台轉至海外，內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗公安局因此輾轉大江南北，在江西、陝西等地，打掉一個協助境外電信詐騙不法分子「洗白」贓款的不法集團，涉案逾6000萬元（人民幣，下同，約合新台幣2億6400萬元），斬斷專門為境外電信詐騙集團收取、轉移贓款的洗錢管道。

中新網28日報導，今年3月25日，達拉特旗警方接到居民報案稱，他被人以在網上購買「時時彩」的方式騙走27萬多元。警方獲報後，以被害人資金流為突破口，展開調查，發現取款的2名嫌疑人在江西宜春活動。

4月10日，達拉特旗警方趕赴江西宜春，次日將犯罪嫌疑人舒某、葉某抓獲。經審訊，二人交代了向陳某某提供銀行卡及幫助洗錢的犯罪事實。當日，警方將洗錢頭目陳某某抓獲。

陳某某到案後交代，他在幫助月某洗錢，但並不知道對方真實姓名。警方從涉案人員資訊、活動規律入手，最終摸清了以月某（因涉嫌電信詐騙已被公安機關列為網上逃犯）為頭目的洗錢集團，及該集團的組織結構、運作模式和活動地點。

中新網報導，據悉，該集團長期輾轉、藏匿在大陸多個城市、作案手法嫻熟隱祕、反偵查能力極高，專門為境外網路賭博、電信詐騙、博彩等犯罪分子洗錢。

4月23日，警方兵分兩路展開緝捕行動。一組在陝西西安將該集團的主要骨幹趙某某抓獲，另一組在江西南昌將集團頭目月某、郭某等抓獲。

達拉特旗警方調查，成功打掉這一洗錢集團，共抓獲10名犯罪嫌疑人。經進一步調查，該集團通過轉帳、提款等方式為電信詐騙、網路賭博平台等犯罪活動收取、轉移資金，累計涉案資金達6000餘萬元，10名犯嫌已被刑事拘留，全案正進一步偵查中。

(中時 )