每個人對待感情的態度不一，有些人儘管一開始沒感覺，但也能經由日常相處而日久生情，但也有些人不喜歡就是不喜歡，無論在他們面前如何刷存在感，也毫無用處。《搜狐網》運勢專欄就點名5星座不吃日久生情這一套，如果一開始發展不順的話，就別白費心機了。

射手座：

射手座好惡分明，面對不喜歡的人會保持距離，從來不會搞曖昧，因為對他們來說，喜歡就是喜歡，從來不會委屈自己，也不願意在無關的人身上浪費時間，因為勉強來的感情是不會幸福的。

水瓶座：

水瓶座看似對什麼都不在意，唯獨對感情非常認真，他們很清楚自己要的另一半該具備什麼條件，如果對方不符合自己的要求，他連看都不看一眼，更不會因為對方鍥而不捨的糾纏討好，就委屈自己和一個不愛的人在一起。

摩羯座：

摩羯座看待愛情十分嚴謹，如果摩羯座拒絕你，那就代表你再多的糾纏也是枉然，而且越是死纏爛打，只會讓摩羯座更討厭，甚至劃清界線，連朋友都當不成。

金牛座：

金牛座的人遇到喜歡的對象一定會主動出擊，如果第一眼對你沒好感，就算你付出再多，金牛座也不會動心，即便日久生情，也只會是親情或是友情，絕對不是愛情，因為他們不會因為感動而勉強自己將就的過一生。

獅子座：

獅子座認為，愛情本身就含有衝動和一些無法言喻的情愫，真正愛上一個人，一秒鐘就足夠，喜歡不喜歡，他們一眼就能分辨，面對不來電的人，就算相處得再久，也不會產生任何情愫。

(中時新聞網)