牌照稅繳稅期限 只到下周一 18:472021/04/28 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部賦稅署表示，今年使用牌照稅於4月1日開徵，因應銀行業勞動節補假，繳納期限順延至5月3日（周一），民眾若遺失或未接獲繳款書，可儘速向車籍所在地的地方稅稽徵機關或其派駐監理機關服務櫃檯查詢或申請補發。 賦稅署提醒，依使用牌照稅法第25條規定，交通工具所有人或使用人未於規定繳納期間內繳清稅款者，每逾2日按滯納數額加徵1％滯納金（最高加徵15％），逾30日仍未繳納者，移送強制執行，請納稅義務人於期限內繳納。 悠遊付繳房屋稅增至9縣市 這一招回饋最高388元 縣市共同生活圈 產業分流發展 (工商 ) #繳納 #使用牌照稅 #加徵 #期限 #牌照稅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 房市熱 贈與移轉六年同期新高 17:042021/04/28 財經 聆聽天籟美聲 大里杙音樂節周六夜登場 15:472021/04/28 寶島 熟蛋返生奇葩論文 中國官方喊查 04:102021/04/28 焦點新聞 新加坡商威夢有限公司台灣分公司退款違規 公平會罰10萬 15:222021/04/28 財經 9K奪勝 雙安2打點 大谷創百年紀錄 04:102021/04/28 運動天地 台東美麗灣建物 3個月完成點交 04:102021/04/28 地方新聞 GameStop現增5.51億美元 飆風再起 04:102021/04/28 全球財經 謝長廷明不赴立院備詢 趙天麟：符合防疫需求願再排案 14:222021/04/28 政治 兒重金補習只考59分 父氣炸大鬧看到原始成績秒閉嘴 14:532021/04/28 搜奇 結合過去與現在 台中北屯區景點TOP11 09:292021/04/28 旅遊 零排放沒退路 氣候變遷治理 15:502021/04/28 藝文副刊 財經熱門新聞 不甩美國制裁 華為Q1獲利增26.7％ 關鍵1招拯救手機部門 - 財經 聯電狠賺400萬竟是心中的痛 他決定這檔抱到50元 - 財經 5月賣股走人？看到台股這一幕 散戶恐失算 - 財經 大陸6G專利稱霸 引領衛星通訊 - 產業財經 - 旺報 陸5月起取消部份鋼鐵產品出口退稅 中鋼：鋼市添利多 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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