79歲香港男星盧海鵬患有糖尿病，2018年發現健康亮紅燈後，開始更注重身體及養生，近期還會和影帝周潤發一起爬山，日前他接受港媒訪問，就透露周潤發私下會親自幫一行山友按摩，相當親民。

據《東網》報導，盧海鵬3年前發現身體其中一條血管塞了9成，隨後就進行手術疏通，此後，他便更注意養生，最近幾個月還會跟周潤發、黃日華、苗僑偉夫婦等人一起慢跑。

盧海鵬表示周潤發不但在凌晨開車到他家接他，休息期間還會化身醫師，替盧海鵬進行小腿推拿及腳底按摩，而其他隊友也會輪流排隊，盧海鵬更大讚周潤發手勢很好，按得相當舒服。

79歲盧海鵬透露周潤發會開車載他去晨跑，並親自幫他按摩小腿和腳底。（圖／翻攝自東網）

事實上，65歲周潤發近年減產作品，放慢生活步調，經常被民眾捕獲登山跑步，男星譚詠麟也曾透露慢跑時偶遇過周潤發，表示對方跑出心得，還加了慢跑隊成為隊長，不但是教練還兼按摩師。

而周潤發早年過生日，也曾許下願望說：「我的生日願望是可以繼續跑山見神仙，在山上過美好生活，很開心的！」可見相當喜愛大自然和運動。

(中時新聞網)