位在七堵區國富飯店營業超過一甲子時間，是在地人和遊客必訪名店，近日卻驚傳將於4月底結束營業，許多民眾得知消息紛紛感慨表示可惜，據了解，疫情是最大原因，市議員楊秀玉說，消息太突然讓人措手不及。

國富飯店日前在臉書發文表示，從擺攤賣麵一碗一塊錢的日子，到現在能一桌一桌豐盛的服務大家，自1935年開幕至今，已過86個年頭，這一陣子面對疫情的考驗，也謝謝大家的支持與肯定，但目前決定將在4月底結束營業，承蒙大家的照顧，但老闆娘的身體真的體需要休息了，相信結束是為了更好的開始，味道的記憶將會留存，這不會是國富飯店的終點，因為美食的緣分不滅。

楊秀玉得知消息表示，自己原本也不知情，是從網路上獲得資訊，以前時常會跑活動，對國富飯店有深厚感情，老闆、老闆娘從年輕開始做到現在，是七堵在地最有人情味、最具象徵代表，有許多七堵外地遊客慕名而來，在地人也都知悉，大家知道消息相當錯愕，也在想未來要去哪吃飯，相當措手不及。

有許多網友看到貼文紛紛留言表示，這是七堵首選的餐廳，服務相當好，未來一定會特別懷念在地手路菜，也祝老闆、老闆娘身體健康；另名網友則說，雖然結束營業很可惜，但健康是無價的，願暫時的休息是要走更遠的路。

(中時 )