今年1至4月回收處理業共發生的8起火警，主因包含電線走火、貯存區起火、使用中的行動電源自燃及遭受周圍火災波及等，環保署呼籲，呼籲回收處理業資源回收物堆放期間，應特別注意可能引起火警的微小火源及電氣類火源。

環保署分析，如確實檢查所收受的資源回收物是否夾雜打火機等易燃物、員工不可隨意丟棄菸蒂、注意周邊環境是否有遺留火種或未滅餘燼、插頭及插座是否鬆動接觸不良、電路管線如老舊應汰換、電器產品不使用時應拔除電源插頭、回收的電器產品不要自行維修後使用、使用延長線時應注意延長線的額定電流容量等。此外，可於廠區內增設火警自動偵測警報設備，或利用熱顯像儀來偵測機械設備有無過載或過熱的情況。

環保署表示今年持續針對回收業及處理業進行環境管理與消防安全訪視輔導工作，並辦理消防安全講習及演練，同時呼籲回收處理業積極參與各地方環保機關辦理的消防安全講習及演練，落實環保法令及消防安全管理規定，以及每月至少1次自主檢查作業場所環境與消防安全設施，避免發生垃圾飄散、環境髒亂及火警釀空污等事件，共同守護我們的環境。

(中時 )