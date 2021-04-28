國民黨今晚在臉書粉專發文，指控民進黨政府「擴建」台中火力發電廠，強調國民黨拒絕此事，籲請蔡政府正視台中人的健康。

國民黨指出，蔡政府一直對人民保證台灣不缺電，但是卻一直火力全開，全台火力發電占比將近八成，完全把減煤、減碳的承諾置之度外。如今更打算擴建台中火力發電廠，在保留四部老舊燃煤機組的情況下，又新增兩部燃氣機組，這樣台中電廠將會擁有16部火力發電機組，難道蔡政府是想要爭取讓台中電廠變成全世界最大的火力發電廠嗎？

國民黨說，老舊燃煤機組沒有淘汰，就打算新增燃氣機組，意圖擴建中火，台電也承認這些老舊機組，就是在備轉容量不足的時候投入供電，所以蔡政府現在是承認台灣會缺電嗎？如果不缺電，為什麼要保留老舊燃煤機組，隨時準備讓國人用肺發電？

「民進黨還在混淆視聽。」國民黨強調，民進黨還惡人先告狀，指責盧秀燕市長在卡燃氣機組，事實是，盧秀燕市長卡的是中火擴建、阻止蔡政府犧牲台中人的健康，只要蔡政府同意老舊機組除役，不會重新投入發電，那增加燃氣機組當然沒有問題。如果蔡政府真的想要減碳，真的想要減煤，就不應該用錯誤資訊顛倒黑白。

國民黨呼籲蔡總統，「台中人的健康不是你們的政治籌碼」，請立刻將老舊燃煤機組除役，還給台中人乾淨的空氣，落實減碳無煤的承諾！

(中時 )