中科管理局28日與行政院中部聯合服務中心舉辦「中科二林園區投資招商說明會」，逾百名廠商代表參加。（中科提供／盧金足台中傳真）

熱錢回流，中科園區土地搶手！科技部中科管理局28日與行政院中部聯合服務中心於台中福華飯店舉辦「中科二林園區投資招商說明會」，逾百名廠商代表參加，中科管理局局長許茂新表示，園區631公頃，有343公頃建廠用地，可立即提供建廠土地約100多公頃，為中台灣可供最大建廠用地園區，廠商提早投資布局，為中部地區加碼投資最佳選擇。

這場招商大會，出席的首長包括行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠、彰化縣副縣長洪榮章、二林鎮鎮長蔡詩傑及台中市工商投資策進會總幹事黃于珊均出席與會，中央與地方齊心為二林園區招商，展現發展彰化二林地區經濟之決心。

許茂新指出，二林園區土地租金低廉，是廠商最好的投資設廠地點；園區擁有631公頃完整的規劃，有343公頃建廠用地，目前可立即提供建廠土地約一百多公頃，為中台灣可供最大建廠用地之園區，每月土地租金低廉，大幅降低廠商初期建置成本，使資金可應用於研發及設備升級。

二林園區目前已規劃興建標準廠房及員工宿舍，未來可供進駐廠商租用。另園區周邊土地及房市亦持續發展中。

中科管理局表示，進駐投資二林園區條件、園區公共建設及生活機能發展優勢；另外彰化縣政府則針對二林園區之聯外交通，包含公共運輸接駁、5月1日起新闢「彰化－二林(經國道1號)」快捷公車、台76快速道路延伸線工程。

此外，二林園區各項交通建設陸續完工後，園區之生活環境、人流及物流移動將更加便捷；本次招商活動過程中，廠商代表對於投資中科二林園區表達高度意願。

許茂新說，中科二林園區至4月已核准30家廠商，投資金額累計超過900億元，國內重量級半導體封測大廠矽品精密公司核准進駐二林園區進行擴廠，未來將可吸引上下游產業鏈廠商陸續進駐帶動園區發展；二林園區在中央與地方合作之下發展後勢看漲，將逐步成為中台灣高科技產業重要聚落。

(中時 )