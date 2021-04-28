人孔蓋密集像補丁，採整區改善先修復彰市復興里29條大街小巷。（吳敏菁攝）

人孔蓋密集像補丁，採整區改善先修復彰市復興里29條大街小巷。（吳敏菁攝）

人孔蓋太密集，埋設管線又翻修，人口蓋翻不停，也是造成路面損毀的一大關鍵，彰化市公所先投入路平經費1900萬元，一舉修復彰化市南興里內29條道路，改善面積超過3萬4000平方公尺，包括近百個人孔蓋，予以整平或移入地下，未來將逐步改善彰化市所有大街小巷。

彰化市公所考察，彰化市南興里因為自來水公司汰換自來水管線工程及長年路面輾壓所致，路面呈現龜裂、凹凸不平

，更對用路人行車安全造成影響，公所一口氣斥資近1900萬元，執行路面全面改善工程，提供市民平坦舒適的行車環境。

市長林世賢表示，這次集中人口蓋密度相當高、道路又破損嚴重的地區，採取整區式修復，4月30日開工，並預估6月底左右完工，工期約90個工作天，涵蓋南興里里內的29條道路，上百個人孔蓋，未來也會嚴格管控，避免管線單位動輒再重複挖掘。

「道路平不平，市民最有感了」林世賢表示，這次路平工程，採取巡迴整個區域，大街小巷，一網打盡，全面地整體改善，範圍內包括近百個人孔蓋，已先予以平整化或移入地下，工程配合將路面重新鋪平，未來也會拓展到其他區域，一區接著一區來改善。

此外，林世賢指示，路面改善工程將在南興國小周邊路口畫設綠色行人穿越道線，明確區分行走範圍，讓視覺更醒目，並提高防滑係數，以降低機車騎士滑倒的風險，並讓學童及行人增加通行安全，希望藉此打造安全舒適的用路環境。

(中時 )