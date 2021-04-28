華爾街俗諺「每年5月份要賣股走人」（Sell in May and Go Away），今年2021年的台股會適用嗎？有獲利的要不要提前賣掉股票呢？

借鏡過去兩年的經驗，2020年的5月，儘管加權指數正逢全球政府大力救市救疫情，在去年3月19號指數最低觸及8523點後，指數強力反彈向上，但2020年的5月還是下跌49點。而前年2019年的5月，就沒有那麼幸運，加權指數大跌469點。所以按照過去兩年的經驗，5月看起來易跌難漲。

但是，筆者認為現在的台股狀態，是前所未見的熱，不可同日而語。例如今(28)日台股大盤收小跌28點，震盪也沒有以往的大，卻仍爆出5064億的歷史巨量，僅次上周四(4/22)的6523億成交量，是歷史第二大量，所以台股一點也不缺量能。

以前成交量僅一兩千億元，資金是同一套，所以常常電子往上、傳產與金融就往下，蹺蹺板效應非常大，但現在成交量有四、五千億元，甚至六千多億元，資金有好多套，各類股是百花齊放，最近常看到電、傳、金全面大漲，幾乎沒有弱的族群，所以這個熱度和量能，可能會讓今年的台股5月份有機會上漲。

就算5月會下跌，筆者認為說不定只會到5月11日之前，因為按照經驗推算，該日是台積電董事會召開日，將決議第一季的股利發放金額，在11日之前，台積電要有大行情很有難度，因為市場都在等待它的股利利多，「股利將決定一切」。如果台積能發放3元的股利，那行情會開始啟動，如果超過3元，那電子股多頭會再起，加權指數將挑戰萬八，甚至是萬九，會讓台股5月出現先下後上的逆轉勝。

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時新聞網)