華爾街俗諺「每年5月份要賣股走人」(Sell in May and Go Away),今年2021年的台股會適用嗎?有獲利的要不要提前賣掉股票呢?

借鏡過去兩年的經驗,2020年的5月,儘管加權指數正逢全球政府大力救市救疫情,在去年3月19號指數最低觸及8523點後,指數強力反彈向上,但2020年的5月還是下跌49點。而前年2019年的5月,就沒有那麼幸運,加權指數大跌469點。所以按照過去兩年的經驗,5月看起來易跌難漲。

但是,筆者認為現在的台股狀態,是前所未見的熱,不可同日而語。例如今(28)日台股大盤收小跌28點,震盪也沒有以往的大,卻仍爆出5064億的歷史巨量,僅次上周四(4/22)的6523億成交量,是歷史第二大量,所以台股一點也不缺量能。

以前成交量僅一兩千億元,資金是同一套,所以常常電子往上、傳產與金融就往下,蹺蹺板效應非常大,但現在成交量有四、五千億元,甚至六千多億元,資金有好多套,各類股是百花齊放,最近常看到電、傳、金全面大漲,幾乎沒有弱的族群,所以這個熱度和量能,可能會讓今年的台股5月份有機會上漲。

就算5月會下跌,筆者認為說不定只會到5月11日之前,因為按照經驗推算,該日是台積電董事會召開日,將決議第一季的股利發放金額,在11日之前,台積電要有大行情很有難度,因為市場都在等待它的股利利多,「股利將決定一切」。如果台積能發放3元的股利,那行情會開始啟動,如果超過3元,那電子股多頭會再起,加權指數將挑戰萬八,甚至是萬九,會讓台股5月出現先下後上的逆轉勝。

(本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮)

※免責聲明:本文為分析師個人觀點,非任何投資建議與參考,請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)