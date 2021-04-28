2020年長短纖布廠得力（1464）因匯損金額高達2.4億元，拖累獲利表現，造成合併虧損2.07億元，EPS -0.54元；不過，得力董事會28日仍決議通過，將以資本公積分派現金股利0.3元。

得力指出，去年營運，雖受疫情衝擊，紡纖本業仍有315萬元的營業利益。

在全球服飾消費市場有逐漸回溫下，得力指出，隨著運動、戶外等品牌客戶下單動能回升，第一季營收有望回到年增幅持平；後續營收可望逐步回升致疫情前水準，且訂單能見度已達第三季，今年營運可望呈逐季成長格局。

除此之外，得力指出，大陸杭州廠在當地政府開發計畫下，將搬遷，相關補助款有望部分於今年認列。

市場估，得力杭州廠的搬遷補償款，約有5億人民幣。

為替補杭州廠產能，得力也已公告，將在大陸投資一、兩間公司，總金額不超過6,000萬美金，新投資地點預計將在江蘇南通設新廠。

(工商 )