新至陞配息一個股本 創新高 18:402021/04/28 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新至陞（3679）去年獲利豐收，董事會決議配息10元，股息水準創下空前紀錄，以新至陞28日收盤價計算，隱含現金殖利率超過7％，新至陞同時公告首季財報，首季EPS達3.49元，較去年同期的0.62元巨幅成長。 台中高鐵特區 土地標售再創新高 沙盒落地 金融新創業者可改制券商 (工商 ) #新至陞 #配息 #一個股本 #創新高 #獲利豐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豐田加速發展電動自駕車技術 04:102021/04/28 全球財經 南竿離島旅遊夯 機場單日客運創新高 04:102021/04/28 地方新聞 樹科大與燁聯合作 實習月薪30K起跳 17:592021/04/28 寶島 深圳規劃5年發展藍圖 GDP超車首爾 逼近倫敦、巴黎 12:252021/04/28 兩岸 Siri遙控尋車開鎖 Gogoro新車進化聽口令 04:102021/04/28 時尚消費 《電子零件》欣興業內外皆美 Q1淡季獲利創次高 08:022021/04/28 財經 《鋼鐵股》銷售、鋼價UP 新光鋼今年營運戰新高 10:182021/04/28 財經 竹縣頭前溪北堤高灘地 6千萬打造親子運動休憩新綠帶 13:292021/04/28 寶島 《電子零件》雙率雙升 致伸Q1獲利攀同期新高 15:412021/04/28 財經 《國際金融》駿懋銀行第一季獲利優異 執行長將去職 17:232021/04/28 財經 習近平：推動產業鏈優化升級 04:102021/04/28 全球財經 財經熱門新聞 5月賣股走人？看到台股這一幕 散戶恐失算 - 財經 陸5月起取消部份鋼鐵產品出口退稅 中鋼：鋼市添利多 - 財經 - 工商 聯電狠賺400萬竟是心中的痛 他決定這檔抱到50元 - 財經 國際銅價逼近1萬美元大關 這2個族群恐受害 - 財經 大陸6G專利稱霸 引領衛星通訊 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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