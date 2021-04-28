新至陞（3679）去年獲利豐收，董事會決議配息10元，股息水準創下空前紀錄，以新至陞28日收盤價計算，隱含現金殖利率超過7％，新至陞同時公告首季財報，首季EPS達3.49元，較去年同期的0.62元巨幅成長。

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(工商 )

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