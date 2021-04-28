富邦媒（8454）28日公布2021年第一季財報，合併營收約183.6億元，年增21.6％，刷新歷史同期最佳紀錄。EBITDA（稅息前折舊攤銷前利潤）為10.7億元，年增42.6％，歸屬於母公司業主稅後純益新台幣7.8億元，每股盈餘（EPS）5.57元，年增76.6％。

還原一次性處分投資利益（宅配通），每股盈餘（EPS）4.87元，年成長54.2％。在規模經濟效益之下，momo第一季不僅營收攀上同期新高、獲利更刷新單季歷史最佳表現。

富邦媒表示，第一季momo網路購物業績占公司營業額逾九成，年增24.5％。五大品類穩健成長，其中流行精品消費力道回升，成長幅度位居第一、年增38.8％。

後疫情時代，momo會員的黏著度也持續提升，截至本季momo累積會員數達1,026萬，在每月不重複訪客、活躍會員數皆維持雙位數成長。

momo驅動營運成長的動能，來自於不斷精進服務力，打造優質的購物體驗。今年第一季momo即宣布「永康物流中心」啟用，以強化南台灣物流網絡的服務能量；而南區大型自動化物流中心也將於第二季動土。在中部地區momo物流布建拓展腳步也不停歇，除目前現有的六座衛星倉外，momo也於台中工業區覓尋近萬坪中部主倉建置理想標的物，今由董事會決議通過取得標的物使用權資產，以期為中台灣最後一哩路的物流服務添翼。

為提供消費者更加便利的購物體驗，momo購物網「5小時超市」於今年1月上線試營運，服務以「購物鄰距離」為出發點，首波鎖定雙北指定地區，透過AI大數據從數百萬件商品中精選集結出5,000件熱銷品，打造5小時內快訂快到服務。試營運期間momo也不斷依據消費者使用習性來強化服務功能，如3月底即推出「5小時超市」優化升級版，新增「專屬搜尋吧」與規劃「活動專區」，讓消費者能更快速尋找到欲購買的商品。服務上線至今，業績已達翻倍成長。

展望第二季，迎來母親節採買商機，首波專櫃美妝母親節早鳥預購會業績開紅盤，整體銷售年增3成，其中歐美系專櫃品牌如品木宣言、歐舒丹、赫蓮娜等，更繳出翻倍成長佳績。

5月1日起momo購物網全站活動《寵愛女神節》暖身慶登場，家電、3C、居家寢飾、日用婦幼、美妝、潮流時尚、健康樂活等品類日輪番上陣，必買商品如DEEBOT T8掃地機器人、GARMIN智慧腕錶、Tefal 特福法國製星鑽系列鍋組、Balenciaga包款、幫寶適等皆將祭出優惠折扣。

為歡慶母親節5月7日前不限金額下單再加碼登記抽「SK-II青春活膚組」、「Nespresso膠囊咖啡機」寵愛禮二選一等活動。

(工商 )