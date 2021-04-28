軟體解決方案供應商零壹科技（3029）28日公告第一季營運表現，歸屬於母公司淨利1.15億元，與去年第四季相當，較去年同期增61.9％。第一季每股盈餘0.92元，優於上季的0.74元以及去年同期的0.75元。展望今年營運，受惠於整體資訊服務業市場熱度與需求持續增加，零壹今年也將聚焦在強化服務加值、擴大代理佈局兩策略，全年營運表現審慎樂觀。

零壹去年受惠於疫情帶來的企業數位轉型浪潮，帶動旗下網路、儲存、資安等業務表現亮眼，加上高科技製造業資本支出成長，帶動零壹全年稅後淨利達4.42億元，年增幅度逾25％，也締造歷史紀錄。每股盈餘3.55元，擬每股配發3元現金股利，配發率逾85％。

今年第一季零壹延續去年氣勢，第一季營收達28.95億元，季增29.5％，年增14.36％，同步改寫單季營收歷史新高。目前零壹共有近40個代理品牌，其中三分之一在原廠的市佔率皆為第一、10個品牌為獨家代理，是近年零壹營收、獲利持續創高的重要因素。

零壹科技近十年來跟著市場趨勢以及科技轉變不斷轉型，從2010年專注代理企業端解決方案開始，隨後逐漸邁入雲端、資安、大數據以及AI人工智慧。2017年零壹為擴展雲端佈局，因此投資雲端顧問服務團隊，並成立子公司羽昇國際。同時也強化多元代理策略，成立另一家子公司朔宇科技，期望擴大代理版圖。

展望今年，零壹表示，今年重點策略將會著重在顧問服務上，加強諮詢服務，此外，也將在內部進行橫向整合，幫助原廠拓展更多商機、幫助下游經銷夥伴提升技術力。

此外，零壹表示，目前正朝跨平台解決方案供應商的方向前進，提供IT基礎建設、網路暨資安、雲端與大數據等四大領域的解決方案，以建構IT平台生態圈為目標，同時培植公司的諮詢團隊，在代理銷售以外更為客戶做加值服務，打造並同時積極尋找有潛力的新創團隊，擴大營運觸角。

(工商 )