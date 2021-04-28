中國大陸即將展開五一長假，保德信投信表示，疫情有效控制後，有助推升內需、消費，今年旅遊訂單已回到疫情前水準，甚至比2019年明顯成長2成以上，根據過往經驗，長假帶來的消費動能暢旺，有助於推升消費、內需等相關類股表現。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，今年大陸五一的休假天數長達5天，若民眾再請假3天，即可連休9天，因此不論是跨省旅遊團、機票、租車自駕等旅行都相當熱門，根據中國龍頭旅遊網站統計至4月中旬數字，民眾預訂五一假期的機票、飯店、門票、租車等訂單，相較2019年分別大幅成長23％、43％、114％、126％。

許智洋表示，大陸整體經濟表現已經持續好轉，根據大陸國家統計局公布3月製造業PMI為51.9％，較上月上升1.3個百分點，非製造業PMI為56.3％，較前月高出4.9個百分點，綜合PMI產出指數為55.3％，同樣較上月上揚3.7個百分點，預期在五一長假帶動內需市場的加持之下，相關數據能維持揚升軌道。

從基金表現也可看出，近一週大陸相關基金績效出現明顯彈升，許智洋認為，在投資情緒落底與長假效應、氣候峰會等題材面激勵下，陸股已明顯止穩，預期五一長假即將來臨前，市場交易或趨觀望，指數短線將呈現區間震盪，隨著財報陸續公布、業績成長的佐證之下，高估值成長股修復可望告一段落，A股終將回歸基本面的上漲行情。

先機中國基金投資組合經理車強認為，大陸目前問題是面臨經濟「增速放緩」，在改革開放後經濟快速成長，初期是在80年代開放QDII(合格境內機構投資者)，當時經濟開始迅速拉升。90年代，大陸進行一系列改革，包含房地產、土地、醫療改革，推動了經濟發展；2010年後，大陸增資開始放緩，由於經濟快速大幅增加，債務累積的問題也逐漸浮現，因此進入了「去槓桿化」時期，從主要依靠投資拉動轉向為消費拉動，因此，大陸調整發展方向，注重提升質量的發展，而非增長的速度。

未來中長期對中國大陸市場展望，車強表示，持續保持樂觀，尤其未來五年計畫即將推出一系列政策，有望進一步提升經濟效益和質量。

投資組合上，車強表示，大陸消費帶動的內需和醫療支出比重增加，對於短期保持樂觀，經濟逐步復甦當中。未來的醫療產業與國際相比還有待進步，因此，預期大陸在未來醫療上會給予支持，投資組合的配置上，醫療產業上的比例也相對高一些。另外在工業方面，像是智慧型電網，未來在網際網路投資新能源，減少煤炭的發電占比，智慧型電網的需求將會變大，這也會在投資組合中。

(中時 )