桃園航空城優先區地上物區段徵收計畫28日經內政部審議通過，蛋黃加蛋白共470公頃優先區，將於5月底辦理地上物區段徵收公告作業，桃園市長鄭文燦表示，6至10月進行地上物搬遷，預計7月上旬開始發價，今年底優先區公共工程就能進場施作，力拚2024年11月全區施工。

鄭文燦感謝內政部審議通過航空城優先區地上物區段徵收計畫，第一期包括市府負責的380公頃，加上民航局優先施工的90公頃，他解釋這470公頃是屬於安置、產業發展及周邊必要公共設施等用地，要先辦理地上物搬遷及公共工程施工，才能讓後續先建後遷、就近安置等整體安置計畫順利進行，相當關鍵。

鄭文燦說，優先區地上物同意參與協議價購比率將近9成，對比過往其他計畫不到6成，同意率相當高，證明市府推出的10大優惠補償及安置方案，獲得多數民眾支持，預計5月公告區段徵收、7月開始發價，發價分2次，第一輪先發基本價格、第二輪是自動拆遷跟優惠價格。

地政局長蔡金鐘解釋，考量優先區居民要先搬，無法先建後遷，會加發補償費25％的優先搬遷獎勵金，另外還有房租補助費合法建物80萬、非合法建物72萬元等。

鄭文燦也提到，市府提供蘆竹一號、二號社宅當中繼住宅給優先區居民，目前已有137戶完成登記，4月20日開放看屋、選屋，另外還有租屋媒合平台、包租代管等機制，希望讓優先區居民有多元安置計畫的選擇權。至於很多民眾要求參與自動搬遷，也將於7月後會盡速啟動自願優先搬遷獎勵機制的一期、二期計畫，讓非優先區想搬遷的民眾也可以提早搬遷。

蔡金鐘說，航空城採取「先建後遷、就近安置」，民眾可選擇安置街廓土地配地自建、購置或承租安置住宅等多元方案，在全國來說，幾乎沒有這樣多元的先例。他提到安置街廓土地目前規畫約50公頃，加上安置住宅約18公頃，可提供總計約6000個安置單元，足夠所有拆遷戶安置使用。考量小坪數安置戶需求及負擔能力，對於安置街廓配地自建的差額地價及購置安置住宅差額房價，都訂定減輕方案，降低民眾安置負擔。

蔡金鐘提到，為讓配地自建的民眾順利安置重建，市府更成立「安置搬遷服務小組」，提供建築設計圖、委託推薦優良營造廠代辦興建、建築師公會免費諮詢服務、專案加速發照及協調相關單位管線配置等服務；另規畫與銀行合作，建置安置融資平台，提供低利貸款方案的選擇，滿足安置重建需要。

蔡金鐘說，優先區預計今年5月底進行區段徵收公告，6月進行協議價購發價作業，將陸續進行地上物搬遷，今年底正式進入安置用地工程整地階段，預計後年1月點交土地給民眾自建住宅，政府興建的安置住宅預計2024年3月完工後陸續交付民眾，於完成安置作業後，預計2024年11月開始全區施工。

(中時 )