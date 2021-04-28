2021年4月23日下午，由金犢獎組委會和南京傳媒學院美術與設計學院共同舉辦的第30屆時報金犢獎全球校園創意分享會（江蘇站）在南京傳媒學院大講堂順利舉行。

本次活動金犢獎攜業界創意人士與同學們面對面交流，分享創意寶典，帶給同學們一場創意分享盛宴，更有知名品牌與我校300餘名師生面對面，交流經驗。

蒞臨本次活動的嘉賓有：

南京傳媒學院副校長 袁曉黎

南京傳媒學院美術與設計學院 余院長

南京傳媒學院美術與設計學院副院長 奚思聰

南京傳媒學院動畫與數字藝術學院副院長 肖蕾

雲南師範大學商學院藝術學院院長 劉婭

旺旺中時媒體集團/金犢獎組委會代表 張厚煒

時報金犢獎大陸召集人 周智

蟲創意創始人 印標才

龍王BPD品牌部總監 脫拓

以及來自江蘇地區的300多位元師生

袁曉黎 南京傳媒學院副校長(圖／時報金犢獎組委會)

分享會伊始，南京傳媒學院副校長袁曉黎教授致開幕詞，對遠道而來的嘉賓和兄弟院校師生表示熱烈歡迎。袁校長介紹南京傳媒學院是一所綜合性傳媒類應用型高校，在設計人才培養方面有明顯的專業優勢，“以賽促教”的特色教育讓學生在參賽過程中的知識水準與實踐能力得到雙向提高，同時培育了進取之心、創新之願。

奚思聰 南京傳媒學院美術與設計學院副院長(圖／時報金犢獎組委會)

南京傳媒學院美術與設計學院副院長奚思聰表示視覺傳達設計專業是學院設計學科重點專業之一，旨在培養具有強烈責任意識、科學的設計理念、領先的審美判斷力、當代設計理念和中華文化傳承並重的新時代設計人才。同時感謝金犢獎為廣大師生提供專業實踐的平臺，預祝師生們在比賽中取得優異成績。

張厚煒 金犢獎組委會代表(圖／時報金犢獎組委會)

旺旺中時媒體集團/時報金犢獎組委會代表張厚煒先生致辭，他提到三十而立的金犢獎已經成為華人地區最大的青年創意獎項，今年特別邀請六個國際重點協會參與賽事，希望同學們將在國際賽事中彰顯世界華人青年創意的影響力。

(圖／時報金犢獎組委會)

金犢獎組委會為學校贈予了感謝狀，並為院校推廣老師頒發聘書，以表達最誠摯的感謝(圖／時報金犢獎組委會)

本次活動發佈2021年第三十屆時報金犢獎各項創作命題：旺旺集團廣告設計獎、旺旺周邊商品設計獎、旺旺行銷企劃案獎、旺旺孝親三字經公益廣告設計獎、掌閱精選app品牌形象廣告設計獎、龍王食品豆力脆品牌形象廣告設計獎、永和豆漿產品形象包裝設計獎、中華昆侖關海峽兩岸情展現偉大的中華民族精神設計獎、保生大帝文創商品設計獎、山水太行魅力邢襄邢臺城市旅遊形象設計獎、鮮一杯行銷企劃獎、台南大天后宮品牌形象廣告設計獎以及我們最新發佈的辛亥革命110周年創作命題。

各單位展出了今年的創作主題，同學們在現場通過命題指導，深入瞭解了每項創作主題的重點。

(圖／時報金犢獎組委會)

(圖／時報金犢獎組委會)

(圖／時報金犢獎組委會)

龍王BPD品牌部總監 脫拓(圖／時報金犢獎組委會)

龍王BPD品牌部總監脫拓先生現場為同學們解讀命題：“豆力脆品牌形象廣告設計獎。講解企業品牌策略命題，有利於同學們掌握命題主發佈的策略訴求，創作出更好的作品。

蟲創意創始人印標才(圖／時報金犢獎組委會)

全球創意講師蟲創意創始人印標才先生與同學們分享了他從業將近四十年來總結的“創意十一訣”，在分享的最後他希望同學們“知日”（知道怎麼過日子），因為所有的創意都來源於生活，邊學邊做才能發覺。分享過程中印標才老師與同學們愉快互動問答並贈書鼓勵。

金犢獎三十周年之際，分享會現場特別舉辦了「經典三十,百座金犢校園創意展」。百件金獎作品進校園，同學們在創意的長河中盡情遨遊。

(圖／時報金犢獎組委會)

本次會議向南京傳媒學院師生們展現了一場出色的創意盛宴，同時讓更多學子感受到創意的魅力，點燃同學們的創意熱情。

創意大師獨到的視角，深入的闡釋也為同學們開闊了視野，促進了全球創意人才的交流與合作。

(圖／時報金犢獎組委會)

(圖／時報金犢獎組委會)

(圖／時報金犢獎組委會)

(中時新聞網)