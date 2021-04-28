基隆市長林右昌28日前往文化大學演講，以「你我如何來解決臺灣城市發展的困境與問題」為題。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市長林右昌28日前往文化大學演講，以「你我如何來解決臺灣城市發展的困境與問題」為題，分享自己這幾年成功翻轉基隆的經驗，期許同學要具備想像力、創造力，以及領導統御能力，讓不可能成為可能。

林右昌表示，2014年底剛當市長時，基隆市是失業率、離婚率及自殺率「三高」最不快樂城市，124億元的負債更是史上最高，只勝過苗栗跟宜蘭，他卻覺得這樣剛好是可以施展身手的機會，經過這幾年的努力，已成功讓基隆的負債比大幅下降。

面對政府體制與官僚慣性等各種障礙，林右昌認為，人是改變一切的關鍵，他透過舉辦市政共識營、擬訂基隆市港再生標竿計畫、大基隆歷史場景再現整合計畫等，不但激發公務員的積極性，也大膽地「在太歲頭上動土」，成功獲得中央機關的支持。

林右昌說，這幾年來他率領市府團隊，透過一次次的規畫、行動，翻轉過去中央與地方「上對下」的關係，透過充滿想像力的設計，把基隆缺乏平地的缺點變優點，重新翻轉城市，把各種不可能變成可能，並分享許多推動市政建設的例子，例如前不久在短短30小時內拆除站前天橋。

林右昌更指出，現在正夯的「正濱色彩屋」，是市府與文大景觀系主任郭瓊瑩攜手，跟當地居民「磨」了2年，才喚醒民眾的參與意識，並且凝聚居民的向心力，除了空間再生，更是讓人跟土地重新連接。

(中時 )