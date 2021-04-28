5年前新北市蘆洲警分局交通分隊警員陳昭宏，被酒後開車的陳以恩撞斷雙腿，一審判陳女和出借汽車的陳母連帶賠償1107萬元，陳女未上訴確定，陳母不服上訴改判免賠，遭廢棄發回後，台灣高等法院更一審仍判陳母免連帶賠償。可上訴。

陳昭宏提告表示，2016年7月16日上午陳女酒後駕駛母親的汽車，她未服從交通警察之指揮減速變換至內側車道，他在該處執行交通管制勤務遭撞，右小腿創傷性截肢及開放性骨折，受到骨折併神經血管及肌腱損傷之重傷害。

陳昭宏認為，陳女母親明知陳女並未考領駕駛執照，仍出借系汽車供其駕駛，與陳女是為共同侵權行為人，應連帶賠償1107萬1004元，新北地院判准，但高院認為陳母不須連帶賠償，上訴後，最高法院廢棄發回。

高院更一審認為，本案的刑事被告僅陳女1人，陳母並非刑案認定之共同侵權行為人，或應連帶負賠償責任之人，陳昭宏不得依刑事附帶民事訴訟程序對陳母訴請賠償，況且他也不願意補繳第一審裁判費，駁回他的請求、陳母免連帶賠償。

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(中時 )