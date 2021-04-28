民進黨立委蔡易餘等人提出會計法第99條之1條文修正草案，立法院財政委員會今天審查此案，朝野爆發衝突拉扯，在混亂中，排審此案與主持會議的召委、民進黨立委郭國文宣布「直接送出委員會」。由於該修法涉及國務機要費除罪化，遭質疑是要替前總統陳水扁的機要費除罪化，蔡易餘曾對此表示，所謂將「國務機要費除罪化」是為了救扁之說根本無稽。趙少康質疑此時提出修法的時機點值得玩味，前民進黨立委沈富雄跳出來直言，這個時機點很差，因為是多事之秋。

為何這時突然把案子拿出來審查？國民黨立委賴士葆27日在政論節目《少康戰情室》指出，是蔡易餘提案，排審此案的是召委郭國文，郭國文是副統賴清德的愛將，質疑他提這件事就是為了替阿扁開脫。不過他也認為，阿扁有11個案子，這個案子開脫後，還是沒用，他還是有其他案子。

沈富雄則認為，民進黨團恐怕也是被綁架了，因為碰到阿扁的事情，即使是台南縣市的立委，都很難不支持。質疑郭國文跟阿扁是同一個故鄉的，所以不管怎樣都要排審此案；但是他覺得，如果去問民進黨團成員的內心想法，他們不見得很挺這個案子。

主持人趙少康指出，為什麼以前不敢提出這個修法，現在卻提出來，總統蔡英文只剩下3年的執政，難道是因為現在整個社會就是支持民進黨，所以民進黨做什麼都可以？這個時機點值得玩味。沈富雄此時跳出來說，這個時機點很差，因為是多事之秋。

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(中時新聞網)