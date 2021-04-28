藝人辛龍去年痛失愛妻劉真，至今仍未走出喪妻之痛重返演藝圈，然而他今(28日)卻罕見動怒，並透過工作室發出聲明，針對「Pub教父」許理平出版的《三十年青春震耳欲聾》一書未經他的同意，以侵害隱私之方式記述他與妻子的過往事蹟表達不滿，更在聲明中痛心表示，他決定不再姑息、容忍，已委請律師提告。

台灣Pub傳奇EZ5餐廳即將滿30週年，老闆「虎哥」許理平昨（27日）特地邀請曾在這裡駐唱過的藝人，包括康康、黃嘉千、彭佳慧、蕭煌奇等共18位歌手7月31日齊聚台北國際會議中心開唱。虎哥還透露，有傳簡訊邀約辛龍，但對方已讀沒回，還說辛龍跨年有傳祝賀簡訊給他，並非完全沒有連絡。

歌手康康(左起)、黃嘉千、郎祖筠、EZ5老闆許理平(虎哥)、林芯儀、卓義峰昨日在30周年傳奇演唱會售票記者會合影。(粘耿豪攝)

只是辛龍今也透過工作室發出3點聲明，表達對前老闆在書中未經他同意，記述他與妻子劉真過往事蹟等不滿，強調：「辛龍先生決定不再姑息、容忍，除即委請律師針對侵害其權利之《三十年青春震耳欲聾》一書作者暨出版社訴請損害賠償外，並採取必要措施以保全辛龍先生之權益不受持續侵害。」

辛龍工作室全文聲明：

有關許理平先生（虎哥）所出版《三十年青春震耳欲聾》一書暨「EZ5 30傳奇演唱會」相關報導，為正視聽，茲聲明如下：

一、 《三十年青春震耳欲聾》一書並無取得肖像權人辛龍先生同意，即擅自使用並作為出版等營利用途，不僅嚴重侵害辛龍先生之權益，也易使消費者誤會辛龍先生將出席「EZ5 30傳奇演唱會」，顯與事實不符。

二、 《三十年青春震耳欲聾》一書，未經辛龍先生之同意，以侵害隱私之方式記述辛龍先生與劉真女士之過往事蹟，對辛龍先生造成莫大困擾，盼外界切勿擅自引述。

三、 許理平先生為宣傳自己出版《三十年青春震耳欲聾》一書及「EZ5 30傳奇演唱會」，以上開方式侵害辛龍先生之人格權與隱私權甚鉅，辛龍先生決定不再姑息、容忍，除即委請律師針對侵害其權利之《三十年青春震耳欲聾》一書作者暨出版社訴請損害賠償外，並採取必要措施以保全辛龍先生之權益不受持續侵害。

聯合聲明人：辛龍工作室、縱橫聯合法律事務所

周武榮律師

湯詠煊律師

劉宇庭律師

(中時新聞網)