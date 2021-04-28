「老闆！可以響應我們嗎？為地球盡一份心力！」台中市僑孝國小六年四班的孩子穿梭在烈日的街頭，挨家挨戶的拜訪早餐店，希望學校附近的早餐店對自帶環保餐具的客人提供優惠或加量不加價，共同為地球減塑貢獻自己的力量。

僑孝國小著重對環境生態教育的耕耘，從蝴蝶教育、食農到最終生態教育，整個校訂課程帶著孩子體驗扎實且充滿溫度的友善環境。

由六年四班孩子所主動提出的早餐店減塑計畫，藉由感知塑膠對環境帶來的危害，孩子們發起走入社區推廣減塑的活動，從最熟悉的早餐店做起，希望往後擴及更廣泛的層面。

僑孝國小校長游榮祥指出，這是很棒的素養導向教學，在生活中實踐就是十二年課綱的基本核心二年課綱的核心素養之一，教學課程除扣合校訂課程，結合「三好校園」-做好事、說好話、存好心的理念，透過PBL (Project-based Learning)及跨領域學習，歷時一個月終於順利走入社區。

活動獲得大力支持與回響，教學主要透過小組討論，孩子自己上網查詢有關塑膠對環境產生危害的資料並且製作成簡報，利用圖片及影片宣導，製作相關的標語海報及與店家合作的合約書，最後呈上孩子們親筆完成的感謝狀。

指導孩子相關活動的老師楊祖瑛指出，過程中孩子們的學習與自我表達成長進步許多，感謝社區早餐店家給予學生正向回饋及讚許，讓孩子們帶著滿滿的感動與收穫，繼續將生態環境教育落實於生活以及更全面的推行。

薛貝恩及王俊喻同學對於這樣的體驗也向老師表示，希望還能為地球盡一份心力。

該活動在社區引起廣大的迴響，早餐店家紛紛響應，希望這樣的活動能夠擴及更大的層面，為地球的環境及人類更優質的環境人人響應，達到人人做環保，世界一定好。

(中時 )