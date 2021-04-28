環頸雉母鳥帶著幼鳥出來覓食，鳥媽媽隨時在旁警戒。（賴文和提供／莊哲權台東傳真）

花東地區環頸雉族群算穩定，許多鳥友對公鳥振翅、打架、求偶到交尾的紀錄都已經相當完整，惟獨幼鳥因為都在草叢中活動，加上個頭嬌小，行蹤飄忽不定，很少有人拍到，台東資深鳥友賴文和花了1個多月觀察守候，終於讓環頸雉的「神祕寶貝」入袋，甚至有溫馨的全家福畫面，是難得的生態紀錄。

賴文和說，拍鳥10幾年，從環頸雉公鳥高調唱情歌、跳求偶舞把妹，甚至為了搶老婆大打出手、最後上演18禁的交配動作等等，都已被他記錄過，但是個頭嬌小的環頸雉幼鳥在灌木或草叢裡鑽來鑽去，行蹤難以捉摸，加上守護在旁邊的母鳥非常敏感，稍有風吹草動，全都躲得無影無蹤，攝鳥界鮮少紀錄，他也一直沒拍過。

賴文和表示，1個多月前他在台東市郊區發現1對環頸雉夫妻檔出雙入對，後來母鳥很少出現，研判已經在孵蛋，每到下午，公鳥就陪母鳥出來固定地段覓食，心想也許有1天母鳥會帶小朋友出來，所以每天持續守候、觀察，直到清明節前幾天，果真看到幼鳥在草叢裡鑽動，掌握幼鳥的行經路線後，終於如願以償拍到神祕寶貝，1個多月的等候沒有白費。

賴文和說，6隻萌萌的環頸雉小朋友緊跟在母鳥後面，模樣非常可愛，母鳥則是緊張兮兮地注意四周圍動靜，但是公鳥就很少同時出現，也因為他耐心等候，不只母雞帶小雞，就連公鳥、母鳥及幼鳥同框的全家福夢幻畫面也都入袋，環頸雉的「神祕寶貝」曝光，也吸引不少外縣市「攝禽狂」遠征台東。

來自員林的詹姓鳥友表示，帝雉、藍腹鷴、環頸雉並列「台東3大雞」，其中，前二者分布中高海拔，棲息在平原的環頸雉幼鳥，很少被拍到，是難得的生態紀錄，即使路途遙遠，也要來一睹其風采。

(中時 )