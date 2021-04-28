美國海軍與伊朗在北阿拉伯海國際水域的緊張局面仍然明顯，根據美國海軍第5艦隊的說法，2艘美軍巡邏艦與3艘伊朗的高速快艇逼近遭遇，美艦開火逼退伊朗快艇。

軍事網(Military.com)報導，第5艦隊的新聞稿稱，事件發生在星期一晚上8點左右，3艘伊朗武裝快艇高速接近「霹靂號」沿海巡邏艦(USS Firebolt,PC-10)，和海岸防衛隊的(USCG )島級巡邏艦巴拉諾夫號(USCGC Baranof,WPB-1318)Baranoff，「不必要的近距離，意圖不明」。

海軍官員說，美軍艦員向這些快艇發出多次警告，但這些快速近海攻擊艇繼續前進，逼近到68碼(約62公尺)範圍內。

USS Firebolt (PC-10) Cyclone-Class Patrol Boat

之後，霹靂號巡邏艦開火警告，要伊朗快艇退出至安全距離。

海軍說，伊朗快艇的行動增加了碰撞的危險，不是海上航行的安全規則，因此開火是有理有據的。

至於當時兩艦的位置，美國海軍強調，霹靂號與巴拉諾夫號都在國際水域裡，沒有入侵伊朗領海。

霹靂號屬於「旋風級」(Cyclone class)，該級艦滿載排水量331噸，最高速度 35節，配備武器以機砲與機槍為主。

(中時新聞網)