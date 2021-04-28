俗話說，會撒嬌的女人最好命，適當在愛的人面前撒嬌，不僅是展現女性魅力的方式之一，更能融化眾多男性的心。搜狐網命理專欄點名，雙魚座、天蠍座及天秤座的女性最會撒嬌，很擅長把自己裝得楚楚可憐，嗲功無人能比。

▍1.雙魚座

雙魚女天生有著無限的柔情，無時無刻都散發著柔情似水的女人味，她們柔弱的外表總讓人非常想要保護，一舉一動都讓男人很想接近，更厲害的是雙魚女的嗲功，她們光靠一對水汪汪的眼睛就讓人神魂顛倒，令男性整顆心都軟下來，沒有任何的反抗能力。

▍2.天蠍座

天蠍女天生有一種神秘感，即使外貌並不是最美的，卻有一種很吸引人的氣質，讓人想要一探究竟，許多男人都很容易對天蠍女感興趣，而得到天蠍女回應的男人，都會認為被回覆是無限的榮耀，就算被天蠍女興師問罪，男性們也會覺得是一種享受。而天蠍女總是喜歡表現得楚楚可憐，接著開始訴苦，不斷嗲聲嗲氣的訴說委屈，讓男人們一聽就心軟。

▍3.天秤座

天秤女天生就有公主病傾向，高貴優雅的她非常需要別人呵護，她們沒有什麼獨立生活的能力，幾乎什麼事情都需要別人幫，也很喜歡依靠別人，但是天秤女很會運用撒嬌功力，不會像母老虎般指揮別人去做，她們喜歡裝柔弱，會在一邊幫別人加油，事後也會報答，非常會討男人的歡心。

(中時新聞網)