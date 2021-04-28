農民在荖葉園旁發現被野狗「玩死」的環頸雉屍體。（民眾提供／莊哲權台東傳真）

台東市陳姓農民荖葉園旁，常發現環頸雉屍體，池上青農魏瑞廷三不五時就要為慘死的花嘴鴨寶寶「收屍」，野灣動物醫院更常收到受傷的山羌、穿山甲，這些野生動物都是慘遭流浪犬貓毒手，生態專家認為，日益嚴重的流浪貓狗問題，都是人類造成，應速立「飼主法」，否則將會是場災難。

陳姓農民說，當地野狗猖獗，野鳥繁殖季在荖葉園或香蕉園旁，就會看到流浪狗集體狩獵， 一進到園內，常看到滿地的羽毛，大概每隔1周就會發現1隻環頸雉屍體，有的只剩下頭跟腳，有些狗根本不是因為饑餓獵捕，而是只為了好玩。

池上青農魏瑞廷為了生態保護，營造友善環境，水田吸引花嘴鴨、紅冠水雞棲息，日前進入繁殖期，卻在田梗上發現好多隻花嘴鴨寶寶的屍體，他不捨地說，凶手可能是流浪犬貓，只能無奈地為來不及長大的小鴨收屍 。

野灣野生動物醫院去年8月成立以來，收到的受傷野生動物，共有13起是遭受野狗野貓攻擊，包括4起穿山甲、6起山羌、1起白鼻心、1起白腹秧雞，其中只有1隻穿山甲救活後野放，其餘都沒活下來。

另有民眾目睹1隻公山羌被6隻流浪狗圍攻，送院後因傷勢過重，只好安樂死；還有1隻懷孕的母山羌被4隻野狗圍攻，一屍兩命。

野灣表示，流浪狗會咬傷野生動物已經是不爭的事實，情況也日益嚴重，相關單位應該要正視流浪動物對環境造成的傷害，也呼籲民眾不要餵養流浪動物，並且避免放養甚至棄養。

台東生態工作者林耿弘指出，流浪貓狗的問題是人類造成，雖然公家單位及1群人很努力地遵守規範並執行結紮，但是已經緩不濟急，因此，他強烈支持立法，在生態敏感帶、友善田區、國家公園等處，應當優先移除流浪貓狗，並對未繫養犬貓飼主施以重罰。

(中時 )