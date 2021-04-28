台北凱撒大飯店-今年母親節台北凱撒讓媽媽們用餐免費 變身網美驚艷登場

【旅遊經 洪書瑱報導】

充滿愛的溫馨5月就要到了，而今(2021)年的母親節為5月9日，在台北都會區想如何與媽媽一起慶祝這個光輝的歡樂時光呢？台北多家飯店各推出不同的母親節專案，精選四家台北飯店，推出不一樣的母親節專案，邀請您和母親一起歡度！

台北文華東方酒店推出「VALMONT扇悅之旅」聯名住房專案，房內以永生花小花園妝點打造浪漫歐式氛圍

「VALMONT扇悅之旅」住房專案安排入住優雅寬敞的行政逸品套房

台北文華東方酒店「雅閣」中餐廳推出母親節套餐

Bencotto不僅推出母親節套餐，亦推薦您與摯愛家人分享春季新菜、義起嘗鮮

台北文華東方酒店「青隅」x VALMONT鎏金祕尋頂級下午茶饗宴

「台北文華東方」是台灣飯店界超六星級的感觀飯店，文華東方更是著名的國際飯店知名品牌，且具國外度假氛圍，可以帶媽媽來一場華麗的星級飯店偽出國之旅，可選擇米其林一星中餐廳「雅閣」，新任主廚張國邦嚴選鮑魚、遼參等頂級食材，精彩推出母親節限定星級套餐，每客3,380元起；米其林餐盤推薦的「Bencotto」義大利餐廳四道式套餐每套2,280元、五道式每套2,580元起；「青隅」來場優雅夢幻的VALMONT午茶約會，＄1,380元起；或是至芳療中心為媽咪特別打造的量身訂製療程服務！此外，新任行政西點主廚趙崇曦亦悉心打造「花語蝶情」母親節限定蛋糕，每個7吋，售價2,080元！4月30日前預訂還可享9折優惠及手工草莓玫瑰果醬乙罐(50g)。另外也可帶媽咪來趟「VALMONT扇悅之旅」，入住浪漫歐風的行政逸品套房、享用夢幻的聯名香檳下午茶、VALMONT保養旅行組等極致禮遇，每晚38,000元起。

香格里拉台北遠東 母親節住房專案入住就送 藝人名媛最愛的Abysse Beauty「極致保濕凍齡組」(價值3,200元)等五大好禮

香格里拉台北遠東國際大飯店_ 母親節中式桌菜特別提供於客房用餐，用餐還可享用果汁無限暢飲及贈送母親節蛋糕乙個

香格里拉台北遠東馬可波羅餐廳 - 母親節午間套餐 1800元外加一成服務費

香格里拉台北遠東 母親節蛋糕 - 全能女王 7吋 2880元「香格里拉台北遠東」推出多樣食宿孝親方案搶母親節商機。館內各餐廳於5月8日至9日獻上美饌，預訂節慶餐點可獲得RMK美顏組，還有機會抽中資生堂Qi Spa體驗券及餐券！宴會廳也於5月9日母親節當天推「馨情獻禮感恩午宴」，邊用餐邊欣賞經典歌曲現場演出，再送媽媽精緻花禮，每桌十人25,800元，每桌五人13,500元，以上皆含果汁無限暢飲及精選紅酒乙瓶。適逢香格里拉酒店集團成立50週年，凡媽咪身分證含0423或喜迎50歲生日的前十組預訂皆可享5折優惠！飯店亦將多間景觀客房打造成用餐包廂，每桌十人30,888元，闔家安心享用中式佳餚度佳節。另有五款母親節限定蛋糕，4月20日前預訂可享85折早鳥優惠！

台北喜來登大飯店-「語愛傳馨」蘭芝贈禮

台北喜來登大飯店-「蘋香莓果莊園」母親節蛋糕台北喜來登官網開放預購「蘋香莓果莊園」母親節蛋糕，5月1日至2日、5月8日至9日雙週末館內餐廳獻上各國美饌提前歡慶，米其林星饌、自助百匯、頂級牛排等討好味蕾，並攜手韓國人氣保養品牌「蘭芝LANEIGE」合作，於母親節當週週末，滿額六千贈送明星商品「水酷肌因保濕旅行組」(價值1,500元)與護膚體驗券。五月份入住「寵愛媽咪」住房專案，享受每晚7,999元的優惠價入住行政豪華客房，於全新的優雅空間俯瞰都會美景，獻上由寒舍花譜精心設計的「溫馨獻愛」媽咪專屬鮮花束，再贈「頂級美顏」或「身體按摩」經典雙人療程1小時(價值4,800元)。

台北凱撒大飯店-住宿則是與大稻埕知名的網美旗袍出租店「VA VA VOOM」合作推出優惠套裝行程

台北凱撒母親節推出的【美麗佳人】住房專案贈送網美體驗

台北凱撒裝 修完之精緻客房兩小床

台北凱撒大飯店-加價999元享原價近2萬元的站前套房升等與戀夏鳳梨蛋糕捲

台北凱撒大飯店-Checkers自助餐廳特別於五月分推出「食尚辣媽」辛香料創意料理

台北凱撒大飯店-Checkers母親節蛋糕-桃妳歡心

台北凱撒於五月份推出官網限定「美麗佳人」住房專案，住宿與大稻埕知名的網美旗袍出租店「VA VA VOOM」合作推出，入住今年全新裝修完成的北歐風精緻客房，每晚＄2,699元起(原價9,000+10%元)，下殺27折，再贈送大稻埕知名的網美旗袍出租店「VA VA VOOM」900元的禮服變裝體驗，讓媽媽們換上優雅旗袍，走在充滿懷舊風情的街道上，展現獨特的魅力與風采，或是選擇韓服、浴衣、禮服，讓媽媽們變身一日網美留下美好的回憶。五月份入住限定，專案加價999元再享原價近2萬元的站前套房升等與母親節限定蛋糕捲「戀夏鳳梨」一盒(定價600元)！另在Checkers自助餐推出「食尚辣媽」活動，於5/8與5/9祭出「四人同行．媽媽免費」的驚喜優惠，並於午晚餐加開時段，為民眾守住荷包開心慶祝母親節！|

天成文旅-橄欖精油清潔凝露

台北花園大酒店 -PRIME ONE牛排館

台北花園大酒店 - 花園thai thai

台北花園大酒店 - 饗聚廚房

台北花園大酒店 - 2021 母親節蛋糕台北花園各餐廳推出「愛”沐”媽咪滿額贈」優惠活動，即日起至5月9日止，於館內各館用餐消費，當日累計消費金額滿3,000元，即贈價值680元的天成文旅-橄欖精油清潔凝露；當日累計消費金額滿5,000元，即贈價值1,560元的尊寵媽咪沐浴潤膚組，內含天成文旅-橄欖精油清潔凝露及天成文旅-法國蜂蜜蘆薈潤膚乳。飯店亦推出「獻愛-果漾綻放」母親節蛋糕，八吋售價980元。

北投大地丹鳳房型

林莉寫真攝影棚

北投大地SPA

「北投大地」首度於母親節與知名品牌Linli林莉婚紗合作，推出「愛媽咪全家福住房專案」，整個5月不分平假日都可使用 (3-4人成行)，至大地住宿，即贈Linli林莉婚紗4-10人全家福寫真，包括10張精修照片，12吋精美相本，原價即＄18800)，活動限量10組，入住房型為大地酒店丹鳳套房，可享用四人份的豐富餐點，更貼心送上母親節蛋糕、House wine、養顏面膜以及SPA折價券等多項好禮，總價值高達59,352元，優惠每房＄28,800。

另有「媽媽我最大住房專案」，每日限量3間，入住丹鳳套房，並提供媽媽本人「璀璨大地120分鐘療程」，包括：60分鐘美顏+60分鐘精油香氛，且還有母親節蛋糕、House wine、養顏面膜、SPA折價券，外加養身獨立雙人湯屋券一張，原價＄60,000優惠每房＄28,800。相關訊息，可至飯店或飯店官網查詢！

圖片：各飯店業者提供

(中時新聞網)