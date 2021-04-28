北港溪目前仍流水潺潺與糯米橋構築獨具特色的觀光景點。（糯米橋休閒農業區理事長黃國峰提供）

全台旱象未解，南投縣國姓鄉北港溪仍水量豐沛，供應當地南圳、北圳灌溉系統，可維持當地農業灌溉機能。國姓鄉公所指出，北港溪與糯米橋不僅構築當地觀光資源，部分地區還透過逾半世紀歷史的水車與水橋，水情嚴峻時期仍可維持正常灌溉；近期實施「供1休1」輪灌，以利支援草屯、霧峰等地1期稻作。

國姓鄉公所指出，發源於南投縣仁愛鄉的北港溪，上百年來是孕育國姓鄉北港村重要農業灌溉水源，民國27年北圳水利灌溉系統就興建完成；缺乏電力的時代，農民透過架水橋再建水車，引用北港溪的水源灌溉較高地農田，有效解決農田灌溉困境。

附近農民表說，早期先人架水橋、建水車農田灌溉方式，在時下都會區居民來看，也許是既落後，又缺乏效益，沒想到台灣面臨半世紀以來最大旱災，老一輩的智慧再度被用在農田灌溉上；全台各地水庫都乾涸見底，唯獨北港溪水量豐沛，讓沿線農民不怕無水灌溉。

國姓鄉公所表示，北港村原本是全日可供給農業水源，因下游的草屯、霧峰缺水灌溉，1期稻作目前又正值抽穗期很需要用水，在北港溪水源充足下，對外伸予援手支應其他灌區；近期轉為「供1休1」輪灌，水源用來供應臨近鄉鎮缺水的窘境。

糯米橋休閒農業區理事長黃國峰說，早期農民會用北圳上的水車汲水，將低點北港溪水舀起來，現在大都改用馬達抽取，再引導到較高的農田灌溉；無論南圳、北圳大都從北港溪的上游取水，北港溪目前依然水源豐沛與糯米橋構築獨具特色的觀光景點。

(中時 )