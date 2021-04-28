據中國政府網消息，大陸國務院總理李克強28日下午在北京人民大會堂以視訊形式與德國總理梅克爾共同主持第六輪中德政府磋商。李克強表示，大疫情呼喚國際社會發出合作的強音，展現團結的力量。梅克爾則指出，中德兩國在國際社會共同抗擊疫情中扮演著重要角色，德方願同中方進一步推進疫苗生產和互認合作。

李克強表示，中德政府磋商機制在統籌推進中德務實合作上，可以說一直發揮著「超級發動機」的作用，通過「雲對話」這一特殊方式舉行磋商，雙方將有25位部長參加，是這些年來陣容最大的，充分表明了雙方對中德關係與務實合作的重視。

李克強說，大疫情呼喚國際社會發出合作的強音，展現團結的力量。只有團結合作，各國才能共同戰勝人類面對的病毒。也只有團結合作，才能推動世界經濟恢復增長。

李克強並強調，中德在一些問題上有不同看法，這是客觀事實。只要雙方尊重彼此核心利益和重大關切，在平等相待、互不干涉內政的基礎上進行溝通交流，增信釋疑、縮小分歧、聚焦合作，就可以為對話合作進一步順利開展創造有利條件。

梅克爾表示，在中德政府磋商機制推動下，雙方外交、經貿、農業、社會、食品安全、可持續發展、應對氣候變化等領域合作達到新的廣度和深度，希望這一機制能夠延續下去。

梅克爾指出，中德兩國在國際社會共同抗擊疫情中扮演著重要角色，德方願同中方進一步推進疫苗生產和互認合作。歐中投資協定是透明、對等的，將為雙方經貿合作提供更多保障。德中是全方位戰略夥伴，德方希同中方保持對話交流，進一步增進相互理解。

(旺報 )