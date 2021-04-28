2021年4月21日下午，由時報金犢獎主辦，中國國際教育交流協會、中國商務廣告協會指導，武漢晴川學院承辦的第三十屆時報金犢獎國際競賽全球校園創意分享會在武漢晴川學院舉行。

本次分享會邀請資深業內大師為同學們分享創意，傳授經驗。“師者，所以傳道授業解惑也”，與創意大師零距離交流，不僅解答了同學們專業學習中的諸多困惑，更是激起了同學們對創意行業的熱情。創意改變生活，創意也讓生活更加美好。蒞臨本次活動的嘉賓有：

武漢晴川學院副校長 劉園園

武漢晴川學院設計工程學院院長 楚東曉

旺旺中時媒體集團/時報金犢獎組委會代表 張厚煒

時報金犢獎大陸召集人 周智

龍王BPD品牌部總監 脫拓

上海費芮網路科技有限公司創意總監/時報金犢獎評審委員 黃俊龍

本次分享會走進武漢晴川學院，受到學院師生的熱切歡迎。在同學們熱烈的掌聲和積極的互動中，可以看出創意的感染力。校方對遠道而來的金犢獎組委會的熱切歡迎，金犢獎組委會對新一代小牛犢的衷心期盼，品牌方對命題單深入的講解，創意講師的演講更是春風化雨。整場分享會環環相扣，精彩紛呈。同學們參與其中，收益良多。

劉園園 武漢晴川學院副校長(圖／時報金犢獎組委會)

分享會在武漢晴川學院副校長劉園園的致辭中開始。副校長對遠道而來的金犢獎組委會表示衷心感謝，號召同學們積極參與，以謙虛的心態積極學習，必能有所收穫。劉副校長說道：當今的時代，是創新的時代，更是創意的時代。創意有著無限的可能，創意與科技的結合，更是能深刻地影響人類的生產和生活。副校長的話語中，表達著對創意力量的極大肯定。

張厚煒 金犢獎組委會代表(圖／時報金犢獎組委會)

隨後是時報金犢獎組委會代表張厚煒先生致辭。他指出：金犢獎是全球創意青年共同的舞臺。今年是金犢獎三十周年的生日，而立之年，希望新一代小牛犢能夠在金犢獎這個平臺上大顯身手，用創意刷屏整個新世代。致辭結束後，張厚煒先生為學院頒發感謝狀，為推廣教師頒發聘書。

金犢獎組委會為學校贈予了感謝狀，並為院校推廣老師頒發聘書，以表達最誠摯的感謝。(圖／時報金犢獎組委會)

本次活動現場發佈了2021年第三十屆時報金犢獎各項創作命題：旺旺集團廣告設計獎，旺旺周邊商品設計獎、旺旺行銷企劃案獎、旺旺孝親三字經公益廣告設計獎、掌閱精選app品牌形象廣告設計獎、龍王食品豆力脆品牌形象廣告設計獎、永和豆漿產品形象包裝設計獎、中華昆侖關海峽兩岸情展現偉大的中華民族精神設計獎、保生大帝文創商品設計獎、山水太行魅力邢襄邢臺城市旅遊形象設計獎、“振興中華· 兩岸共贏”紀念辛亥革命110周年兩岸青年創意設計獎。

(圖／時報金犢獎組委會)

(圖／時報金犢獎組委會)

(圖／時報金犢獎組委會)

龍王BPD品牌部總監 脫拓(圖／時報金犢獎組委會)

龍王BPD品牌部總監脫拓先生對命題單進行了深入的講解。並就同學在創作過程中的疑問進行了相應解答。本屆其他創作命題以影片的方式，為同學們深入講解了每項策略單的創意訴求點，給同學們的作品創作提過了清晰指引。

品牌方還為同學們準備了精美的禮品，驚喜滿滿！

(圖／時報金犢獎組委會)

(圖／時報金犢獎組委會)

本次活動還特別邀請了上海費芮網路科技有限公司創意總監/時報金犢獎評審員黃俊龍老師，與武漢晴川學院師生們共同分享了主題為《如何應用虛擬IP偶像》的創意講座。黃俊龍老師就虛擬IP偶像的誕生以及發展作了深入的講解。系統介紹了虛擬直播要準備什麼，會有怎樣的效果。黃俊龍老師從行銷目的、主題、物件、調性、洞察力、創意執行、包裝創意六個角度為同學們提出了許多深刻的建議。現場氣氛一片活躍。

上海費芮網路科技有限公司創意總監/時報金犢獎評審員黃俊龍(圖／時報金犢獎組委會)

金犢獎三十周年，創意不止！金犢獎全球校園創意分享會 武漢晴川學院站取得了圓滿成功！期待武漢晴川學院學子們的優秀作品！

(中時新聞網)