終於盼到鋒面來報到，今年目前為止結構最好的春雨冷鋒，今(28)日深夜至明(29)日白天正式報到，氣象局預估，雨勢最明顯的時間落在周四清晨至上午之間，台灣北部地區及中部山區將有較大陣雨。

氣象粉專《台灣颱風論壇》表示，鋒面雲雨帶逐漸南移，中部地區準備開始下雨了，今晚到明天白天，將是這波降雨的高峰，隨著鋒面通過，各地或多或少都有降雨，局部地區還有較大雨勢，明天晚上開始水氣減少，西半部又將回歸溫暖穩定的天氣型態。

今年結構最好的春雨冷鋒，周三深夜至周四白天正式報到。(圖/截自臉書粉專 觀氣象看天氣)

一周天氣概況。(圖/截自臉書粉專 台灣颱風論壇｜天氣特急)

氣象局《報天氣》粉專表示，周五(30)日北部及東北部早晚天氣較涼，水氣明顯減緩，僅花東及南部地區有零星短暫雨，其他地區大多為多雲到晴的天氣，午後各地山區偶有零星短暫陣雨。周六(5月1日)各地大多為晴到多雲，只有花東地區有零星短暫雨，各地氣溫舒適微熱。

下周日至下周二(2日至4日)各地大多為多雲時晴，宜花東地區有局部短暫雨，午後山區有局部短暫陣雨，各地氣溫舒適微熱。下周三(5日)鋒面影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲。5月6至8日東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫陣雨。

氣象局提醒，春天天氣變化快速， 5月1日至3日，金、馬地區容易有局部霧或低雲影響能見度，建議民眾交通往返前注意航班資訊。

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(中時新聞網)