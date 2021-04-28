LINE TV原創BL喜劇《HIStory4-近距離愛上你》主演陳立安（左起）、涂善存、安俊朋、林嘉威。（粘耿豪攝）

LINE TV原創BL喜劇《HIStory4-近距離愛上你》主演陳立安、涂善存、安俊朋、林嘉威與紀欣伶宣布見面會消息。（粘耿豪攝）

陳立安、涂善存劇中兩情相悅。（粘耿豪攝）

林嘉威、安俊朋劇中虐愛，（粘耿豪攝）

LINE TV原創BL喜劇《HIStory4-近距離愛上你》受粉絲喜愛，開播一個多月即破300多萬播放量，主演群安俊朋、涂善存、陳立安、林嘉威、紀欣伶28日現身公布5月23日見面會訊息，保證屆時「撒糖灑好灑滿」，號召粉絲一起感受甜度爆表的「腐之光」，陳立安特別喊話各地「劉美芳」快來感受「海景第一排」的感覺，涂善存開玩笑透露，屆時除了「獻身還會獻聲」，安俊朋則派出林嘉威，「獻身就交給弟弟了！」

「呈仁」CP涂善存、陳立安在最新劇情中終於兩情相悅，「早安吻」劇本只寫親一次，兩人卻一親就親到忘我，不知不覺親了約20次，還被粉絲截圖到「牽絲」，讓陳麗安直呼「好害羞」。另外涂善存一場舔吻陳立安的吻戲，排戲時，上下、左右方式都舔過，陳立安被舔到不好意思，「舌頭很靈活，有被挑逗到的感覺！」此外兩人自爆即興的「吻戲」，追加了大約10場，陳立安還說，拍攝期間每天習慣和涂善存通電話，還會傳「善存我真的很愛你」等長文告白對方，涂善存也承認那段時間確實有「情愫」，「不然傳貼圖就好了啊」。

涂善存表示，開播以來收到粉絲各種花式告白，自己也喜歡用文章與粉絲互動，他透露，還曾被狂粉私訊問能不能寄「原味衣」給他，陳立安則收到許多粉絲的畫作，以及「呈仁」同人文番外篇，尺度之大讓他忍不住都喊「Wow」。

自認「吃貨」的安俊朋，每天都會收到粉絲送的手工蛋糕、馬卡龍等甜點，但因數量太多，怕胖只好分給媽媽吃，他也有遇過「特別」粉絲，詢問喜歡三角褲還是四角褲。被粉絲封為「亞太區第一攻」的林嘉威則說，最近上通告宣傳喉嚨不適，粉絲便會送上蜂蜜水、喉糖，讓他感覺很貼心，還有粉絲把他的台詞剪輯成rap歌曲。隨著戲劇邁入高潮，安俊朋笑曝自己才是「大魔王」，飾演弟弟的林嘉威看似計畫通，實際上都在安俊朋的掌握之中，他也對林嘉威提出各種要求，對方都會使命必達，林嘉威笑答：「像是動作戲的要求。」逗得現場笑翻。

《HIStory4-近距離愛上你》開播後，主演群安俊朋、涂善存、陳立安、林嘉威人氣飛漲，IG粉絲暴增到6至10萬，林嘉威開播前遇到帳號被盜，IG帳號「從0開始」，至今已突破5.5萬粉。28日的記者會上搶先曝光29日上線的「H4」組合限定版有聲貼圖，並公布見面會訊息，LINE TV也將展開「尋找劉美芳」的超級任務，凡年滿18歲姓名中有「劉美芳」、「美芳」的觀眾，出示身分證、健保卡等證件證明，即有機會免費參加5月23日的台北見面會，並享有MVP區專屬福利。

(中時 )