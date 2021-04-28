最近剛成為雙寶媽的Janet謝怡芬，28日出席家扶基金會活動，呼籲大眾以行動表示對兒童保護的支持，一同響應「＃NoMoreSorry」主題，阻止兒虐事件發生。她談到日前7歲童遭柔道教練連續重摔導致頭部重創昏迷，眼眶泛淚表示「看到畫面就覺得很難受，我沒辦法看這些虐待，看到新聞，美國有在恨亞洲人的狀況，我也沒辦法看，會想為什麼社會是這樣，被打或是虐待，我都無法接受，非常難過」。

Janet透露日前大兒子Egan尿尿時會痛到大哭，她前天帶去急診，看到Egan因為痛在哭，「那種痛比自己痛還要痛，我希望是我在痛，不要看到自己小孩痛，加上回想看到的太魯閣號新聞，非常痛苦難過」。

她聊到管教問題時，表示看到Egan調皮的時候，就像看到小時候的自己，原來以前也是這麼調皮搗蛋。至於如何在教育小孩時控管自己的情緒，Janet也有獨門妙招：「對我來說Egan的活動亂跳，也是讓我生活更多采多姿的元素，其實這種時候，反而要更積極的跟小孩交流，像夫妻經營一樣，把小孩當作小大人溝通，讓他們適當表達自己的想法，就是個很好彼此安撫的方式。」

被問把小孩溝通當作夫妻經營，老公George不會吃醋？Janet說：「升格為兩個孩子的媽以後，就沒有這麼多時間陪他了，不過George是神隊友，常常跟他們兩個膩在一起一整天，應該是我比較吃醋吧！」

Janet 表示，小朋友真的很聰明，會根據觀察來學習，所以如果附近的人吵架，小朋友可能就會放在心裡，造成之後的成長陰影，「在當媽媽的過程我也不斷學習調整」，她開玩笑說：「真的需要宣洩情緒的時候就對George吧！」

(中時 )