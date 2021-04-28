網路搜尋引擎巨頭Google母公司Alphabet於周二(27日)盤後公布最新一季財報，合併營收553.14 億美元、年增34%，排除匯率變動因素為年增32%，營益率30%、年增106%，達164.37 億美元，每股盈餘26.29 美元、年增166%。其中，旗下線上影音平台YouTube營收超過60億美元、年增49%，分析師預估，可能到年底就會追上串流影音平台龍頭

YouTube該季度表現來看，YouTube廣告營收60.1 億美元，超過去年同期的40億美元，遠遠高過Netflix 年增24%，Netflix對下一季預估則是成長率會放緩至19%。

據皮尤研究中心（Pew Research Center）報告指出，從2021年1月25日至2 月 8 日針對超過1500名美國成年人所進行的調查數據顯示，有超過81%的受訪者使用過YouTube，高於前一年的73%。除了Netflix，對照其他社群平台，包括Facebook、Instagram，使用者分別為69%、40%。

YouTube靠著廣告為收入，與專以訂閱制收費為營收來源的Netflix相當不同，兩者產品內容也是大不相同，雖然YouTube也開始推出原創影片，但主要還是靠創作者提供影片為主，Netflix則是依靠原創影集吸引更多用戶，Netflix 擁有更多訂閱用戶。從觀看時長來看，YouTube用戶每日觀看時間達10 億小時，Netflix 用戶只有4 億小時。

分析師認為，若按照目前的成長軌跡，YouTube 今年營收預估將達290 億美元至 300 億美元，Netflix則是預估將來到297 億美元，讓YouTube有機會挑戰當今串流影音平台霸主。

(中時新聞網)