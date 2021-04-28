台北股市今(28日)收盤雖僅下跌28.37點，但加權指數盤中上下震盪131點，分析師表示，資金行情推升台股這一波從農曆年後到現在漲了1千多點，接下來走勢難免會有波動，甚至可能高檔劇烈震盪，建議投資人不要追高，因上市櫃公司第1季財報陸續公布，如果個股股價已經漲高，但財報表現沒有比以前更好，股價可能就要準備休息了。

倫元投顧總經理錢冠州表示，台股多頭格局的走勢沒有改變，長線仍是向上，但這一波台股從農曆年前2月5日的15800點，漲到現在已經漲了1千多點、接近2千點，會不會回檔3、500點，甚至1000點，其實都有可能，同時融資增幅達40%，以指數增幅1成多來看，其中近3成的融資是誰買的？包括面板、航運、鋼鐵股都是融資大幅增加的族群，這個時候要好好思考這些族群已經漲了一個波段，融資還能大幅獲利嗎？

以今日長榮的股價走勢來看，波動有4.5元，早盤最高來到80.4元，但尾盤突然急轉向下，最低來到75.9元，收盤下跌0.7元，收在76.8元，而中鋼今日則是開低走低，收盤下跌0.9元，收在38.2元，之前表現非常強勢的中鴻、大成鋼今日也都有約3%的跌幅。錢冠州指出，從這些熱門股今日的走勢來看，已出現漲多拉回的高檔震盪回檔態勢，且有籌碼零亂跡象。

隨著上市櫃公司將陸續公布第1季財報，錢冠州表示，如果某檔個股股價已經漲高，但公布的財報表現沒有更好，這時股價可能就要準備休息了，例如旺宏公布第1季每股賺0.5元，今日股價就在整理，因為目前指數在相對高檔，財報不管是好媳婦還是醜媳婦總要見公婆，因此建議台股在這個位置不要追高，先忍耐，至少對風險的考量要大於追求利潤的考量。

(中時新聞網)