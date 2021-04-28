新台幣兌美元匯率已升破28元，讓美元保單後市可期。據保發中心統計，今年首季美元保單共銷售約新台幣1,621億元，創近三年同期新高，比去年首季成長近29％。

首季美元保單成長動能主要來自美元計價投資型保單，共銷售合新台幣779億元，較去年首季成長152％，主要是資本市場多頭行情，加上美元匯率相對便宜，投資人有意投資收益與匯率兩頭賺。

美元傳統型保單首季亦銷售約新台幣842億元，雖仍高於美元投資型保單銷售量，但卻比去年同期衰退11％多，主要是去年7月實施最低死亡保障門檻，還是有影響儲蓄險的買氣。

金管會亦公布今年前2月外幣保單銷量，共新台幣1,037億元，其中99％左右是美元保單，保局副局長張玉煇分析二大原因，一即是美元匯率近期較便宜，二是資本市場活絡，保戶會有較高意願買投資型保單，所以前2月美元保單是成長20％。

但如澳幣匯率相對新台幣強勢，加上澳洲降息，所以澳幣保單銷量即大幅減少，首季僅0.46億澳幣（約合新台幣9.95億元）的銷量，比去年同期衰退64％。

至於人民幣保單首季銷量1.45億人民幣（約合新台幣6.25億元），也比去年同期衰退68％，張玉煇分析，主要是中美貿易戰以來，人民幣匯率波動較大，影響投保意願。

首季來看，美元投資型保單前三名公司，分別是國泰人壽、台灣人壽與富邦人壽，國壽約有新台幣200億元的規模，台壽約近180億元，富邦人壽則近120億元。

若看美元傳統型保單，第一名則是南山人壽，約新台幣223億元，第二名是中國人壽，有190億元，國壽則以破百億元排第三，若以所有美元保單合計來看，第一名是國壽、第二名是台壽，南山則排名第三。

(工商 )