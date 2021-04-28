金曲歌后彭佳慧將發行新專輯《太難唱了》，28日出席Hit Fm聯播網活動。她在2018年3月和前夫王丕仁離婚後，曾被拍到與小她8歲的精壯男吳英杰（Ken）當街相擁，互動親密，疑似熱戀中，對於感情，她向來低調，被問及Ken獲兒女的認可？她僅表示Ken有與她的兒女們一起過吃飯，言下之意代表Ken已受到小孩的認可。

彭佳慧現在與3個小孩住一起，坦言每天的生活就是孩子、工作，不是能只顧著自己，因此她對於每一件事的認同，也代表孩子們的認同，她樂於向小孩分所有好事與壞事，認為要讓孩子一起參與、了解媽媽在做的每一件事。她的14歲兒子正值青春期，讓她有點苦惱，加上兒子之前成績退步、上課遲到幾分鐘，她因此懲罰沒收手機，嚴格控管小孩玩手機的時間，不希望小朋友沒有時間觀念。

她與小孩感情深厚，每次一推出新歌MV，立即讓小孩欣賞，當兒子直誇：「我覺得不錯。」彭佳慧感動：「這句就夠了。」她的雙胞胎女兒也遺傳她的音樂天賦，開心：「女兒們很會唱，新歌舊歌都唱得很好。」

彭佳慧希望小孩專注課業學習，不會特別過問孩子的感情事，但她透露雙胞胎女兒曾爆料大兒子在學校收到女同學寫情書，更笑說女兒們有時很有義氣，很挺她們的哥哥，彭佳慧笑虧女兒：「有些事不講就是不講。」

(中時 )