水情持續嚴峻，台南市政府上周宣布26日起全市洗車場、游泳池、三溫暖等業者停止供水，針對部分加油站業者的不平之鳴，市府強調會持續與業者溝通，同時加強相關配套措施，除了出動水車協助業者載運再生水、提供減稅方案、保障減班休息勞工權益，還提供充電再出發員工訓練計畫。

市府發言人田玲瑚表示，請業者配合限水、鼓勵業者使用再生水替代，是為了廣大民生用水，儘量避免進入供5停2階段。一個加油站附設洗車每日使用自來水，約可提供53個家庭用戶每日用水所需，台南市加油站每日洗車平均用水量為15公噸，單一家庭戶每日自來水生活用水量約283公升，市府會持續與業者加強溝通、取得共識，並強化相關配套措施。

全市約有164家加油站洗車場，目前已完成60家鉛封，還有104家，市府經發局會先強化宣導溝通再執行，並協助業者使用再生水替代。

田玲瑚說，市長黃偉哲感謝業者共體時艱，特別要求市府跨局處應整合起來，協助業者載運再生水作為替代，協調工務局、環保局、消防局出動水車協助，水車的費用由政府負擔。此外，黃偉哲市長也指示財稅局主動輔導受影響營業店家申請減徵房屋稅，減輕房屋稅負擔。

此外，受到影響的勞工，市長也指示勞工局應保障減班休息勞工的權益，減工期間薪水不得低於24000元；減班休息的勞工朋友，可依「充電再出發訓練計畫申請補助，訓練津貼新臺幣160元／小時(每月最高120小時)；而「安心就業計畫」亦提供勞工申請相關薪資差額補助之管道。

除了節流之外，市府也積極開源，台南公私部門積極使用回收水作為洗掃街道、澆灌行道樹和非人體接觸的各類用水，每日使用回收水約6000噸。同時，市府也積極開源找水，包括台南有6座水資源中心，每日生產16,800噸的回收水。永康再生水廠則將逐步上升到每日產8000噸，供應南科製程用。

廠商用水部分，市府盤點出19口抗早井，日3萬噸地下水、26口農業水井每日4.1萬噸地下水；民生用水部分挑出3處工程用地下水，經過RO濾水後符合民生用水標準，可每日1,330噸注入自來水管線。

市府目前正積極推動「開源」、「節流」方案，期待全民共體時艱，以解燃眉之急，也期待早日天降甘霖，天助自助，解決水庫拉緊報的危機。

(中時 )