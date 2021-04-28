「EZ5 30傳奇演唱會」海報。（摘自臉書）

郎祖筠、康康、黃嘉千、林芯儀、卓義峰27日出席「EZ5 30傳奇演唱會」記者會，宣布將於7月31日、8月1日出席EZ5三十周年演唱會，康康受訪時說可惜元老辛龍沒辦法到場，老闆許理平（虎哥）則表示自己有傳訊邀約，但未獲回覆。不料今辛龍發聲明指控虎哥出版的《三十年青春震耳欲聾》一書及「EZ5 30傳奇演唱會」損害隱私權，並訴請損害賠償。

對此，虎哥表示，看到辛龍發出的聲明相當訝異，首先，針對新書《三十年青春震耳欲聾》出版前，他就事先詢問過律師，書中內容真實紀錄他與辛龍的互動對話，照片也是他所拍攝，律師告知沒有版權問題，才會出版。

再來，虎哥完全沒有在記者會上提到辛龍，而是康康提到，他才回應，虎哥不解：「他怎麼會認為我要用他宣傳演唱會？」虎哥甚至擔心起辛龍的身心健康狀況，憂心說：「他是不是需要看醫生？」

據悉虎哥有接到辛龍經紀人電話，要求撤下演唱會海報上的辛龍照片，他立即澄清海報上並沒有辛龍的名字和照片，對方這才發現自己搞錯了，演唱會海報上的光頭歌手其實是達美樂的阿達，不是辛龍。

EZ5今也在官方臉書發文澄清，「演唱會海報的大光頭，真的有造成讓人誤解30週年演唱會有辛龍出席嗎，這並非美編本意啊，在此澄清辛龍並未參加30週年演唱會，也沒有誤導的意圖，書中提及的部分也是祝福，及店內演唱的歷史資料照，怎會演變至此造成侵害人格的誤解」

辛龍退伍後演藝事業陷入低潮，在王珍妮介紹下來到EZ5駐唱，虎哥欣賞辛龍歌聲渾厚台風穩健，不但安排他每周駐唱兩天，還幫他找資源出唱片，讓他重新成為鎂光燈焦點，兩人是伯樂與千里馬關係。

(中時 )