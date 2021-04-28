IKEA內湖店於今盛大開幕，由IKEA宜家家居集團董事與台北市長柯文哲帶領貴賓、IKEA員工代表與小朋友在內湖店舉行灌溉儀式；IKEA內湖店最特別的是餐廳有430個座位，不僅是內湖周邊最大的景觀餐廳，也是全台首座鯊鯊主題打造，天花板、座位上都有鯊鯊玩偶陪伴消費者用餐，是大家拍照打卡的新景點。

柯文哲表示，臺北市在2020年提出「Circular Taipei 2.0」以8大核心政策方針，和市民、企業攜手，推動循環經濟創新生態，引領臺北邁向永續發展之都市願景，就如IKEA相當重視環境永續循環經濟議題，除從產品設計本身著手，大幅降低產品碳足跡。

不過，內湖IKEA附近賣場相當多，有好市多、大潤發、特力屋等賣場聚集；柯文哲坦言「我很擔心內湖的交通」，因為原本假日擁塞一級戰區，在IKEA加入後，對當地交通狀況恐怕是雪上加霜。

IKEA敦北店26日熄燈，由內湖店接棒；IKEA宜家家居集團董事凌思卓表示，主要考量提供更寬闊的賣場動線，內湖店有更多的餐廳座位數與停車位，讓每一位來到這裡的消費者，都能擁有寬敞、舒適的購物環境，以獲得更多的居家佈置靈感，開心地迎向家的新風貌。。

IKEA內湖店有六大亮點，除了全台首座鯊鯊主題餐廳外，也設有全台首座自助結帳通道以及首創兩座規劃中心滿足居家想像等。

以IKEA全台首座自助式結帳通道為例，消費者單筆消費3000元以下，或購買20件以內的商品，都可在現有的一般結帳與快速結帳通道以外，選擇自助結帳區域，滿足更多消費者在支付方式上的需求。

(中時 )