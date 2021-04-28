新竹寶山及寶二水庫蓄水量持續下降，台水公司三區處及水利署北水局為加強因應新竹旱象，透過淨水場設施改善及增鑿水井，預計於5月底前增加可用水源毎日1.1萬噸。

為因應近期新竹地區降雨不足，水情日益嚴峻，台水公司三區處透過新埔淨水場設施及閥類調整改善，已於4月26日增加該浄水場出水量每日0.1萬噸。另北水局也將再新鑿22口水井，希望可增加每日1萬噸抗旱水源。

北水局表示，經水利署水利規劃試驗所地質及地下水位等分析，研判在頭前溪兩岸及芎林、新埔淨水場等處，尚具地下水源利用潛能，故規畫新設水井22口。該22口抗旱水井已於4月27日決標，採6吋小口徑水井鑽掘施工，由3家鑿井業者合力承作，期趕辦於5月分階段納入供水系統。

北水局表示，在旱象未解除前，實不容任何鬆懈，將隨時滾動檢討推動穏定供水措施，盡力減少降雨不足對供水影響，同時也呼籲大家持續加強節約用水，順利度過亁旱挑戰。

(中時 )