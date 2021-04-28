壹傳媒19日在港交所公告，壹傳媒與獨立第三方建議出售目標公司Amazing Sino International Limited全部已發行股本，訂立不具法律約束力之諒解備忘錄，而該目標公司資產包括台灣《蘋果日報》業務及位於台灣一所物業。不過，今(28)日卻傳出，壹傳媒方面認為，按照買方表明的條件進行建議出售不符合利益，與買方簽署了有關諒解備忘錄的終止通知。

先前香港壹傳媒打算出售台灣《蘋果日報》業務的消息傳開後，許多潛在買家紛紛避談甚至否認此事，且還有傳聞指出，收購台灣蘋果日報條件之一，台灣蘋果裁員三分之一或高達至二分之一，員工聞訊極度不安。對此，壹傳媒行政總裁及執行董事張劍虹表示，有關商討屬於非常初步，現階段只是對方表達意願，強調除考慮價格外，台灣《蘋果日報》全體員工權益也放在首位。

之後壹傳媒指出，已與買方訂立不具法律約束力的諒解備忘錄，買方須於諒解備忘錄日期起計兩星期內，對Amazing Sino的財政、法律及其他事務進行並完成初步盡職審查。以使訂約方能夠就建議出售的條款進行磋商，賣方同意向買方提供其所合理要求的所有文件及資料。

不過，根據香港媒體《東網》28日報導，壹傳媒原先打算出售台灣《蘋果日報》的計畫告吹，董事認為按照買方表明的條件進行建議出售不符合利益，於4月28日與買方簽署了有關諒解備忘錄的終止通知，而雙方也已同意自4月28日起終止諒解備忘錄，任何一方均不承擔任何在諒解備忘錄項下對目標公司的股權交易的義務和責任。

(中時新聞網)