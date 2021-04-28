言承旭（左起）當年與小小彬、紀欣伶一起演出《就想賴著妳》。（八大提供，資料照）

Ella（右起）當年與紀欣伶、言承旭、小小彬一起演出《就想賴著妳》。（紀欣伶提供）

在LINE TV原創BL喜劇《HIStory4-近距離愛上你》飾演「呈仁CP」助攻手「劉美芳」的紀欣伶，4歲就開始拍戲，現年19歲、就讀台藝大戲劇系一年級的她，12年前曾與言承旭、Ella合演《就想賴著妳》，劇中跟小小彬演一對小姊弟，言承旭是他們的叔叔，她難忘當年兩位大哥哥、大姊姊對他們疼愛有加，印象最深刻的是言承旭因為很疼當時的萬人迷童星小小彬，還特別在自己的劇本上貼海綿寶寶貼紙，就為了逗小小彬開心。

此外，她更難忘Ella超暖的一面。她說，當時自己的媽媽正大腹便便懷著弟弟，挺著大肚子照顧她，某次一起搭高鐵去高雄出席見面會，當時Ella就對三位貼身保護她的保鑣說「你們不要顧我，去保護媽媽，她大肚子」，讓當時只讀小一的她對Ella的貼心溫暖，感動至今。

紀欣伶現在是174公分的高挑美少女，笑說當年演弟弟小小彬真的小小隻，「身高還在我胸前，他很黏我，拍完戲要離開還會哭」，當時因為媽媽肚子裡懷著弟弟，她還藉由與小小彬的相處練習怎麼照顧弟弟。 她記得該劇殺青時，她和小小彬都哭爆，不想要要結束，想到無法再一起拍戲就很難過。殺青後，Ella又在墾丁拍了一部戲，她還曾跟小小彬去探班。

她回憶當時戲裡總是欺負飾演保母的Ella，有一場戲被劇中叔叔言承旭罵，「當下真的被嚇到，有抖了一下，腦袋空白，眼淚直接流下，因為真的被嚇到哭」，但她強調言承旭戲外很溫柔，為了想要親近兩個童星，常會小搞笑，模仿小小彬很喜歡的海綿寶寶，「主要是小小彬超喜歡海綿寶寶啦，他太可愛了，是大家的掌中寶」。

她說自己上高中後幾乎沒拍戲都以課業為重，但當時經紀公司到育達辦藝人甄選，她又被選上，才開始繼續演戲。 19歲的她，去年18歲才初嚐戀愛滋味，但初戀僅兩三個月，就發現男友心不定，總是跟不同的女生出去玩，竟同時與將近10個女生出遊，疑似劈腿的行徑讓她很崩潰，但也因為心軟，又拖了兩三個月才分手，她當時很崩潰難過，但也只有哭了一天，她說兩人算是平和分手，現在也還是朋友，因為是同校同學，還是會在聚會中見面。

(中時 )