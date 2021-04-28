星展銀行（台灣）總經理林鑫川28日表示，是否接手花旗台灣的消金業務部門，由新加坡總行決定，目前尚未有討論，原則上會採取開放態度來思考。他認為，考量是否接手，擴大星展的規模並不是主要考量，併入業務能帶給星展銀行股東經濟效益，且客戶也要能接受星展的服務，目前心態上，樂意看到任何機會能夠提升星展銀的經濟效益，會對此案保持開放態度。

新加坡主權基金淡馬錫是星展銀行的大股東之，星展銀行近十年來在台灣併購過兩次，一次是接手寶華銀行的資產，一次是由總部統一購買澳洲澳盛銀行售出的亞洲多個市場消金與財管業務。由於花旗集團將一次出售13個市場的消金業務，包括信用卡、個人信貸和財富管理，相對於信用卡的系統嫁接困難，且涉及品牌認知門檻，財富管理及其客戶群是星展台灣比較想承接的部門。

花旗（台灣）銀行方面則在各個管道作出聲明，表示出售台灣消費金融業務的過程才剛開始，「整個過程將需要一些時間，目前尚未確定特定買家。」

星展銀行領軍新加坡企業於4月28日至5月2日在台北二度舉辦「星展新加坡歡樂城」，讓很久沒有出國的台灣民眾一秒「偽出國」，立即進入圍繞在新加坡主題的南洋風情。林鑫川說，自己和星展銀行都來自新加坡，很喜歡把獨特的新加坡多元文化介紹給台灣民眾。

媒體今天在活動中追問林鑫川，星展集團對花旗消金業務是否已展開評估，林鑫川僅說，詳細內容還不太清楚，有更清楚的資訊時，會對外宣布。

(工商 )