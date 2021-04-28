民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉嫌販毒、詐欺等罪，訊後遭聲押，由於趙映光被黨內視為黃承國系統人馬，黃無端被媒體報導捲入，據了解，民進黨今中常會，蔡英文總統有關心此事，問了黃承國，「你提告了喔？黃點頭，並回應，「提告了」。

黃承國受訪指出，總統是開會前坐下來時順口問他的，他也回應了，因為會議正要開始，所以也沒多說。

黃承國表示，「這是真的很瞎，也很惡意」；他說媒體報導時，一開始是寫標題，但內容跟他無關，後來他透過管道向此媒體高層反應，並說明，這件事跟他沒有一絲關係；但對方回應，因為嫌犯的爸爸沒有名氣，所以標題才會寫他，結果修正後，卻變成影射，還用了他的照片，「不知道還以為我是兒子販毒」。

他說，昨晚他發律師函給媒體，若不回應他就會告；平常對於媒體報導，他都沒有要提告，但這次太過分了，「那我朋友兒子考上博士，為何沒寫我」。這件事跟他風馬牛不相干，他以前從不去回應媒體的報導，頂多是抱怨一下，但是因為這次是販毒，他對毒品深惡痛絕。

他表示，他昨晚的聲明，總統應該有看到，所以今天中常會才會順口問了一下，總統也沒有為此事召見他，「若（販毒）真的是我兒子，那我真的要切腹了。」

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(中時 )