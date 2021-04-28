在大陸很多城市通過加槓桿買房，成為普遍現象。有報告顯示24到39歲的族群已成為加槓桿買房主力。據貝殼研究院、中國消費者報28日聯合發佈的《2021消費者置業信心指數報告》顯示，購房者對2021年房地產市場走勢樂觀，消費者置業信心指數達到108.4。不同區域消費者置業信心指數存在「東高西低」的分化特徵。

該調研報告顯示，購房者普遍通過加槓桿方式購房，受調群體中全款購房比例僅占18.1％。而「95後」父母多為「60、70 後」，這兩代人已經有一定財富積累，有能力對子女進行資助，因此「95後」購房族群中全款購房比例相對較高；相反的30至34年齡段購房者貸款比例最高。

該報告也指出，當城市能級越高，消費者置業信心指數越高，一線城市消費置業信心指數為109.6，明顯高於其他能級城市。

此外，消費者置業信心指數還因年齡、學歷、收入而存在差異。消費者信心指數從年齡上看呈現倒U型特徵，24歲及以下、40至49歲和50歲以上消費者置業信心指數偏低，分別為104.1、105.1和106，而25至29歲和30至39歲消費者的購房信心較高，分別為112.1和109.1。

(旺報 )