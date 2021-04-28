花蓮縣第61屆中小學科學展覽會29、30日在東華大學創新研究園區體育館展出。（羅亦晽攝）

今年科展的參賽作品，不少與生活息息相關，且研究內容相當豐富。（羅亦晽攝）

花蓮縣第61屆中小學科學展覽會頒獎典禮今天下午在國立東華大學創新研究園區舉行，今年共79件作品參加競賽，經複審選出6件作品，將代表花蓮參加7月的科展全國賽，其中又以東華附小一舉拿下3件最多，花蓮縣長徐榛蔚也授旗給代表隊，希望這群孩子能替家鄉爭光。

花蓮縣政府教育處課程教學科長黃秀琴說，今年國小組17件、國中組62件參加競賽，79件作品中，其中又以生活與應用科學投稿件數最多，由於每件作品精彩可及，令14位評審猶豫不絕，歷經整天的討論才選出6件參加全國賽的作品。

參加全國賽的作品中，國中組為宜昌國中數學科「師生鬥智」、國風國中物理科「火龍升起-探討火龍捲的特性」，及生活與應用科學「環給地球新吸望-環保吸管的製作與探討」；國小組則是全由東華附小一手包辦，分別為物理科「錐根究柢」、化學科「茶葉冷知識之渾不守色-探討紅茶的乳化現象」及生活應用與科學「自動機電控制拉張結構平衡桌」。

擔任評審之一的東華大學科學教育中心主任古智雄說，縣府與各中小學重視科學教育，指導老師們也盡心盡力指導學生，本次科展的研究過程多較嚴謹，其中又以控制變因 、研究設計有突出表現，十分不易，參賽作品不少貼近生活，競賽內容相當豐富。

「教育就是國家的國力」徐榛蔚強調，縣府每年扣除法定預算，其中教育預算占比近5成，除推動公費留學政策，更在2019年成立全台第一座智慧教育中心，讓花蓮學生與國際接軌，並在校園中不斷倡導親師生平台，透過科技力量、大數據分析及豐富學習課程，發掘孩子潛能、協助師長培育學生。

徐榛蔚在此次參賽中，看到不少學生學以致用將科技與科學一併結合，除授旗給花蓮代表隊外，更邀請家長在29、30日到東華大學創新研究園區體育館，見證孩子們的創意與研究精神。

(中時 )